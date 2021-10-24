屏東東港東隆宮「辛丑正科迎王平安祭典」　遵守防疫規範

屏東東港東隆宮「辛丑正科迎王平安祭典」今（ 24 日）登場，廟方遵循古禮在鎮海公園進行請王駕「請水」儀式，辛丑正科代天巡狩「封」府大千歲於下午 16 時 16 分在眾人引頸期盼下駕臨。雖然本科因疫情考量，只邀集鎮內的廟宇及陣頭參加，但仍有近百隊隊伍參與，加上是全台首個在解封後舉辦的國家級民俗活動，不少遊客慕名而來。

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▲請王儀式七角頭神轎轎班頭籤，輪番步入海邊恭請王駕，並由大千歲轎班頭籤輪番上請王臺，報寫大千歲姓氏。（圖／屏東縣政府提供, 2021.10.24）

縣長潘孟安表示，東隆宮三年一科迎王平安祭典是國家無形文化資產，更是東港民眾心靈信仰信的寄託。東隆宮除了檢送專案計畫外，也謝絕非東港鎮轄內宮廟參與，並由志工舉防疫宣導牌，提醒民眾戴口罩，保持社交距離，包括實聯制、量體溫及勤洗手等防疫措施也會配合辦理。

東隆宮指出，請王儀式的前一天晚上，由辛丑正科東港迎王祭典委員會核心人物，在東隆宮溫王爺前以擲筊方式，請示蒞臨大千歲的姓氏。請王儀式七角頭神轎轎班頭籤，輪番步入海邊恭請王駕，並由大千歲轎班頭籤輪番上請王臺，報寫大千歲姓氏。

今天現場執事人員經確認後，辛丑正科代天巡狩「封」府大千歲於下午 16 時 16 分在眾人引頸期盼下駕臨，典務科長當場高喊「大千歲駕臨，燒金放炮」。

▲東港迎王「請水」儀式，辛丑正科代天巡狩「封」府大千歲於下午16時16分在眾人引頸期盼下駕臨。（圖／屏東縣政府提供, 2021.10.24）