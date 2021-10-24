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名家論壇》網路溫度計／簡舒培打柯文哲賺聲量　賠好感度

▲民進黨議員簡舒培在質詢時要求台北市長柯文哲複述總統蔡英文的「四個堅持」，不過卻遭到柯文哲反對。（圖／翻攝議會直播系統）
▲民進黨議員簡舒培在質詢時要求台北市長柯文哲複述總統蔡英文的「四個堅持」，不過卻遭到柯文哲反對。（圖／翻攝議會直播系統）

文/網路溫度計

2021-10-24 20:50:35

台北市議員簡舒培質詢市長柯文哲時，要求背誦總統蔡英文國慶演講的「四個堅持」，遭柯文哲反嗆「我不需要當個小學生讓你教育」，雙方數度交鋒，下了質詢台紛爭繼續延燒，移轉到網路上繼續吵，柯文哲罵說「那是廢話所以不想念」。簡舒培先是主動挑起背誦「四個堅持」戰場，又繼續在臉書上指控柯文哲「惱羞動員網軍攻擊」，網路聲量因此創下近一年來的個人新高，但質詢上以近似「命令」口吻要求市長，事後再說對方玻璃心碎、動員網軍，透過網路好感度來看，柯文哲受此事件影響不大，反倒是簡舒培好感度因此下滑。

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砲打柯文哲屢創聲量高峰　簡舒培個人聲量再創一年新高

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查（2020/10/22~2021/10/21），民進黨發言人、台北市議員簡舒培兩次聲量高峰都來自砲打台北市政府，先是好心肝診所特權疫苗事件發生後，7月1日簡舒培在臉書稱自己握有證據，指控柯文哲、黃珊珊早就知情，事發後卻甩鍋給基層，黃珊珊隨即貼出LINE對話紀錄自清，不過後續調查報告顯示黃珊珊未指示衛生局或任何人，事情才告一段落。

此次因為不滿柯文哲批評蔡英文的「四個堅持」是廢話，趁著質詢時簡舒培要柯文哲背誦「四個堅持」，又拉抬出自己一波網路聲量，創下近一年個人新高32,003筆。

▲簡舒培網路聲量趨勢（圖／網路溫度計提供）
▲簡舒培網路聲量趨勢（圖／網路溫度計提供）
熱門關鍵字在罵什麼？網友拿毛語錄諷刺「蔡語錄」

觀察熱門關鍵字包括「蔡語錄」、「塔綠斑」、「意識形態」、「威權」、「自由民主」等都上榜，不少網友認為這樣的問政表現不及格，批評是把質詢時間當成操控意識形態的個人秀，並拿毛語錄類比，諷刺要求背誦「四個堅持」的行為，猶如民進黨版本的「蔡語錄」，簡舒培臉書因此遭灌爆「議會問這種問題根本亂七八糟」、「請問您昨天的問政和台北市政有任何關係嗎」、「改天要不要出個英語錄，台灣人民出門要先唸四個堅持」。

這起爭議帶來的負面聲量甚至延燒到民進黨身上，出現不少「民進黨霸道」、「說好的謙卑謙卑再謙卑呢」、「民進黨豬隊友」的罵聲。

▲簡舒培網路熱門關鍵字（圖／網路溫度計提供）
▲簡舒培網路熱門關鍵字（圖／網路溫度計提供）
熱門關鍵字在罵什麼？網友拿毛語錄諷刺「蔡語錄」

觀察熱門關鍵字包括「蔡語錄」、「塔綠斑」、「意識形態」、「威權」、「自由民主」等都上榜，不少網友認為這樣的問政表現不及格，批評是把質詢時間當成操控意識形態的個人秀，並拿毛語錄類比，諷刺要求背誦「四個堅持」的行為，猶如民進黨版本的「蔡語錄」，簡舒培臉書因此遭灌爆「議會問這種問題根本亂七八糟」、「請問您昨天的問政和台北市政有任何關係嗎」、「改天要不要出個英語錄，台灣人民出門要先唸四個堅持」。

這起爭議帶來的負面聲量甚至延燒到民進黨身上，出現不少「民進黨霸道」、「說好的謙卑謙卑再謙卑呢」、「民進黨豬隊友」的罵聲。

▲簡舒培、柯文哲網路好感度變化（圖／網路溫度計提供）
▲簡舒培、柯文哲網路好感度變化（圖／網路溫度計提供）


【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

想看完整名次、更多主題趣味調查報導，請詳見>>簡舒培聲量創一年新高　砲打柯文哲「賺到聲量、賠掉好感度」

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說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年10月22日至2021年10月21日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『柯文哲、簡舒培』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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