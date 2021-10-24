名家論壇》網路溫度計／簡舒培打柯文哲賺聲量　賠好感度

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透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查（2020/10/22~2021/10/21），民進黨發言人、台北市議員簡舒培兩次聲量高峰都來自砲打台北市政府，先是好心肝診所特權疫苗事件發生後，7月1日簡舒培在臉書稱自己握有證據，指控柯文哲、黃珊珊早就知情，事發後卻甩鍋給基層，黃珊珊隨即貼出LINE對話紀錄自清，不過後續調查報告顯示黃珊珊未指示衛生局或任何人，事情才告一段落。
此次因為不滿柯文哲批評蔡英文的「四個堅持」是廢話，趁著質詢時簡舒培要柯文哲背誦「四個堅持」，又拉抬出自己一波網路聲量，創下近一年個人新高32,003筆。
熱門關鍵字在罵什麼？網友拿毛語錄諷刺「蔡語錄」
觀察熱門關鍵字包括「蔡語錄」、「塔綠斑」、「意識形態」、「威權」、「自由民主」等都上榜，不少網友認為這樣的問政表現不及格，批評是把質詢時間當成操控意識形態的個人秀，並拿毛語錄類比，諷刺要求背誦「四個堅持」的行為，猶如民進黨版本的「蔡語錄」，簡舒培臉書因此遭灌爆「議會問這種問題根本亂七八糟」、「請問您昨天的問政和台北市政有任何關係嗎」、「改天要不要出個英語錄，台灣人民出門要先唸四個堅持」。
這起爭議帶來的負面聲量甚至延燒到民進黨身上，出現不少「民進黨霸道」、「說好的謙卑謙卑再謙卑呢」、「民進黨豬隊友」的罵聲。
熱門關鍵字在罵什麼？網友拿毛語錄諷刺「蔡語錄」
觀察熱門關鍵字包括「蔡語錄」、「塔綠斑」、「意識形態」、「威權」、「自由民主」等都上榜，不少網友認為這樣的問政表現不及格，批評是把質詢時間當成操控意識形態的個人秀，並拿毛語錄類比，諷刺要求背誦「四個堅持」的行為，猶如民進黨版本的「蔡語錄」，簡舒培臉書因此遭灌爆「議會問這種問題根本亂七八糟」、「請問您昨天的問政和台北市政有任何關係嗎」、「改天要不要出個英語錄，台灣人民出門要先唸四個堅持」。
這起爭議帶來的負面聲量甚至延燒到民進黨身上，出現不少「民進黨霸道」、「說好的謙卑謙卑再謙卑呢」、「民進黨豬隊友」的罵聲。
【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】
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說明：
本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年10月22日至2021年10月21日，共一年。
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『柯文哲、簡舒培』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。
本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」