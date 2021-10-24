看丟丟妹直播抽中電視！女遭詐騙集團盯上：慘被盜刷22萬
直播主「丟丟妹」日前在直播抽獎送電視，一位婦人成為幸運得主，卻慘遭詐騙集團盯上，後續更慘遭盜刷22萬，詳細過程曝光也引發關注。
編輯中心/綜合報導
2021-10-24 21:02:19｜2021-10-24 21:27:00
婦人的女兒昨（23）日在臉書《爆料公社》中發文提到，母親於10月22日分享丟丟妹直播後抽中一台電視，隔天詢問領獎方式時，依照指示在臉書留言中獎情況，之後就收到要求支付400元運費的訊息，母親不疑有他，依照指示操作，想不到400元變成被扣4萬元，設法取消後又中招，最後總共被騙走22萬元。
婦人女兒貼出傳訊者的臉書，發現大頭照是丟丟妹，但帳號卻是假帳號，並非丟丟妹本尊的粉專，才驚覺母親遭騙，立刻報警處理。婦人女兒也無奈表示，開心說中了電視，結果電視還沒搬回家就被盜刷22萬元，「詐騙的人真的不得好死！在這邊提醒大家真的不要被騙」。
不少網友也搖頭直呼「很多詐騙集團會在各個直播中找目標，真的要認清楚傳訊息的對象」、「丟妹直播是沒有在刷卡的，看就知道是詐騙」、「藍勾勾要先確認阿」、「給長輩用3C總有這風險，有刷卡需求一律要我先過目」。
事實上丟丟妹早在今年3月21日就已發文提醒「近期詐騙肆虐，大家要多多注意」，除了提醒粉絲要注意真粉專有「藍勾勾」標誌，他們也沒有提供信用卡以及銀行匯款服務，丟丟妹粉專也不會主動私訊客人進行推銷「如遇詐騙請立即檢舉、撥打165防詐騙專線，避免他人受害」。（編輯：潘毅）