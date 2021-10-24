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看丟丟妹直播抽中電視！女遭詐騙集團盯上：慘被盜刷22萬

▲丟丟妹直播時常吸引上萬觀眾觀賞，她抽獎更是闊氣而有了「丟丟」這個綽號。（圖／翻攝丟丟妹臉書）
▲丟丟妹直播時常吸引上萬觀眾觀賞，她抽獎更是闊氣而有了「丟丟」這個綽號。（圖／翻攝丟丟妹臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-10-24 21:02:19｜2021-10-24 21:27:00

直播主「丟丟妹」日前在直播抽獎送電視，一位婦人成為幸運得主，卻慘遭詐騙集團盯上，後續更慘遭盜刷22萬，詳細過程曝光也引發關注。

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婦人的女兒昨（23）日在臉書《爆料公社》中發文提到，母親於10月22日分享丟丟妹直播後抽中一台電視，隔天詢問領獎方式時，依照指示在臉書留言中獎情況，之後就收到要求支付400元運費的訊息，母親不疑有他，依照指示操作，想不到400元變成被扣4萬元，設法取消後又中招，最後總共被騙走22萬元。

▲受害者女兒發文提醒其他網友注意新形態詐騙。（圖／翻攝爆料公社）
▲受害者女兒發文提醒其他網友注意新形態詐騙。（圖／翻攝爆料公社）
婦人女兒貼出傳訊者的臉書，發現大頭照是丟丟妹，但帳號卻是假帳號，並非丟丟妹本尊的粉專，才驚覺母親遭騙，立刻報警處理。婦人女兒也無奈表示，開心說中了電視，結果電視還沒搬回家就被盜刷22萬元，「詐騙的人真的不得好死！在這邊提醒大家真的不要被騙」。

 
▲詐騙集團盜用丟丟妹頭貼，並與直播中獎者聯繫行騙。（圖／翻攝爆料公社）
▲詐騙集團盜用丟丟妹頭貼，並與直播中獎者聯繫行騙。（圖／翻攝爆料公社）
不少網友也搖頭直呼「很多詐騙集團會在各個直播中找目標，真的要認清楚傳訊息的對象」、「丟妹直播是沒有在刷卡的，看就知道是詐騙」、「藍勾勾要先確認阿」、「給長輩用3C總有這風險，有刷卡需求一律要我先過目」。

▲丟丟妹提醒，本尊粉專有藍勾勾認證，也沒有提供信用卡以及銀行匯款服務。（圖／翻攝丟丟妹臉書）
▲丟丟妹提醒，本尊粉專有藍勾勾認證，也沒有提供信用卡以及銀行匯款服務。（圖／翻攝丟丟妹臉書）

事實上丟丟妹早在今年3月21日就已發文提醒「近期詐騙肆虐，大家要多多注意」，除了提醒粉絲要注意真粉專有「藍勾勾」標誌，他們也沒有提供信用卡以及銀行匯款服務丟丟妹粉專也不會主動私訊客人進行推銷「如遇詐騙請立即檢舉、撥打165防詐騙專線，避免他人受害」。（編輯：潘毅）

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