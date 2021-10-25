41歲Gino「驚人副業」熬出頭 惦惦當18家按摩會館大金主
Gino（蔡東威）從偶像男團K ONE出道，在演藝圈載浮載沉18年，近年轉戰民視八點檔，闖出事業第二春，日前他正式公開自己的驚人副業，以五星級按摩會館的股東身分，出席按摩店進駐信義區的開幕活動，Gino默默耕耘10年、投資500萬，在台北地區連開18家按摩店門市，旗下員工大概上百人。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-10-25 08:00:00
Gino和按摩店總經理是舊識，幾年前因總經理一句「一直來按，乾脆一起來開」的玩笑話，Gino爽快秒回「來啊」，因此開啟了斜槓人生，除了親自參與了考核、新商品研發，平時有空也會到處看店面及選店面，Gino很快的在斜槓中展現出驚人的專注力和獨到的經營見解。
Gino的店講究專業服務，加上內部時尚感十足的空間，打破一般民眾對於按摩業的既定印象，成為眾多明星、網紅、運動選手和職棒啦啦隊的打卡聖地，經過10年努力下來，門市一家一家的成立，從原本的第一家通化會館到安和會館，然後進駐到大台北地區，目前已有18家門市。
「提前布局，不拚，連輸的機會都沒有。」Gino遇到今年疫情攪局，讓原本的規畫都被打亂，在防疫三級警戒的期間，還好各門市的房東們都力挺降租，不然恐怕會造成不小的傷害，首次進駐信義商圈，Gino開心說道：「信義商圈百貨、影城、美食這麼多，路上滿滿的人每分每秒都在腳痠，衝下去就對了啦。」
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