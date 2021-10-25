COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

41歲Gino「驚人副業」熬出頭　惦惦當18家按摩會館大金主

▲Gino（左）按摩會館開幕，謝京穎站台。（圖／民視）
▲Gino（左）按摩會館開幕，謝京穎站台。（圖／民視）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-10-25 08:00:00

Gino（蔡東威）從偶像男團K ONE出道，在演藝圈載浮載沉18年，近年轉戰民視八點檔，闖出事業第二春，日前他正式公開自己的驚人副業，以五星級按摩會館的股東身分，出席按摩店進駐信義區的開幕活動，Gino默默耕耘10年、投資500萬，在台北地區連開18家按摩店門市，旗下員工大概上百人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲Gino（左）秀按摩功力。（圖／民視）
▲Gino（左）秀按摩功力。（圖／民視）
Gino和按摩店總經理是舊識，幾年前因總經理一句「一直來按，乾脆一起來開」的玩笑話，Gino爽快秒回「來啊」，因此開啟了斜槓人生，除了親自參與了考核、新商品研發，平時有空也會到處看店面及選店面，Gino很快的在斜槓中展現出驚人的專注力和獨到的經營見解。

Gino的店講究專業服務，加上內部時尚感十足的空間，打破一般民眾對於按摩業的既定印象，成為眾多明星、網紅、運動選手和職棒啦啦隊的打卡聖地，經過10年努力下來，門市一家一家的成立，從原本的第一家通化會館到安和會館，然後進駐到大台北地區，目前已有18家門市。

▲Gino經營按摩店副業細水長流，門市開了18家。（圖／民視）
▲Gino經營按摩店副業細水長流，門市開了18家。（圖／民視）
「提前布局，不拚，連輸的機會都沒有。」Gino遇到今年疫情攪局，讓原本的規畫都被打亂，在防疫三級警戒的期間，還好各門市的房東們都力挺降租，不然恐怕會造成不小的傷害，首次進駐信義商圈，Gino開心說道：「信義商圈百貨、影城、美食這麼多，路上滿滿的人每分每秒都在腳痠，衝下去就對了啦。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀