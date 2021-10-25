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搞怪萬聖節　樂園變裝享優惠、飯店尋寶送好禮

▲義大遊樂世界「義起來見鬼」號召全台Coser，發揮巧思裝扮就能享入園優惠。（圖／義大遊樂世界提供）
▲義大遊樂世界「義起來見鬼」號召全台Coser，發揮巧思裝扮就能享入園優惠。（圖／義大遊樂世界提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2021-10-25 09:00:00

大朋友小朋友都引頸期盼的西洋萬聖節即將到來，為了讓旅客充滿驚喜與趣味，業者推出搞怪活動滿足民眾需求。義大遊樂世界「義起來見鬼」號召全台Coser，發揮巧思裝扮就能享入園優惠；高雄英迪格酒店特別設計帶有惡作劇元素的搗蛋鬼貼紙，邀請房客一同揪出藏匿於各處的鬼怪們。

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▲義大遊樂世界因應萬聖節推出的遊行表演「大義的魔法森林：夢境奇遇」。（圖／義大遊樂世界提供）
▲義大遊樂世界因應萬聖節推出的遊行表演「大義的魔法森林：夢境奇遇」。（圖／義大遊樂世界提供）
義大遊樂世界萬聖節「義起來見鬼」，10月30日當天入園只要妝髮造型以及服裝配件，全身造型超過50%符合萬聖元素，入園即享雙人全票只要666元優惠。週六延長營運至晚間8點，一票從早玩到晚，下午4點半入園星光票只要299元。

義大遊樂世界因應萬聖節推出的遊行表演「大義的魔法森林：夢境奇遇」，外籍舞者結合特技，精彩演繹吸血鬼大義的尋寶之旅，將加碼演出至11月底；週六夜間限定「火山夜秀－天神之戰」，氣勢磅礡的特效搭配外籍舞者震撼演出，加上夜間燈光璀璨的聖托里尼山城夜景，玩設施之餘，還能盡情拍美照、看表演。

義大世界購物廣場同步推出「萬變時尚派對」，票選最具萬聖氛圍的店家佈置，只要上「義大世界購物廣場」粉絲專頁即可輕鬆抽樂園門票。10月30日當天還有小朋友專屬說故事活動，參與再送免費DIY彩繪面具。

▲酒店特別設計搗蛋鬼貼紙，張貼於客房及館內，邀請房客一同揪出藏匿於各處的鬼怪們。（圖／高雄英迪格酒店提供）
▲酒店特別設計搗蛋鬼貼紙，張貼於客房及館內，邀請房客一同揪出藏匿於各處的鬼怪們。（圖／高雄英迪格酒店提供）
高雄英迪格酒店特別設計帶有惡作劇元素的搗蛋鬼貼紙，張貼於客房及館內Wok on the Park全日餐廳及Craft咖啡廳，邀請房客一同揪出藏匿於各處的鬼怪們。10月28日至31日，入住高雄英迪格任一房型，拍下搗蛋鬼貼紙並上傳至自己的社群軟體，打卡或標記 @hotelindigokaohsiung，限量贈送馬克杯乙只、或選擇至館內Craft咖啡廳外帶餐飲享有8折優惠。

▲全日餐廳Wok on the Park即日起恢復早餐時段內用。（圖／高雄英迪格酒店提供）
▲全日餐廳Wok on the Park即日起恢復早餐時段內用。（圖／高雄英迪格酒店提供）
國內新冠肺炎疫情逐漸趨緩，高雄英迪格全日餐廳Wok on the Park即日起恢復早餐時段內用，每日早上6點半至10點，提供房客主餐及半自助吧餐點無限量供應服務，有肉汁飽滿、微甜焦香的燒肉飯；料多實在、滿滿大海鮮味的海鮮粥；以及鮮甜Q彈、味美濃郁的小卷米粉，搭配中、西、日、韓等多國美食自助吧料理，新鮮豐盛，補充一天的活力來源。

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