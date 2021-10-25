搞怪萬聖節　樂園變裝享優惠、飯店尋寶送好禮

我是廣告 請繼續往下閱讀
義大遊樂世界因應萬聖節推出的遊行表演「大義的魔法森林：夢境奇遇」，外籍舞者結合特技，精彩演繹吸血鬼大義的尋寶之旅，將加碼演出至11月底；週六夜間限定「火山夜秀－天神之戰」，氣勢磅礡的特效搭配外籍舞者震撼演出，加上夜間燈光璀璨的聖托里尼山城夜景，玩設施之餘，還能盡情拍美照、看表演。
義大世界購物廣場同步推出「萬變時尚派對」，票選最具萬聖氛圍的店家佈置，只要上「義大世界購物廣場」粉絲專頁即可輕鬆抽樂園門票。10月30日當天還有小朋友專屬說故事活動，參與再送免費DIY彩繪面具。
高雄英迪格酒店特別設計帶有惡作劇元素的搗蛋鬼貼紙，張貼於客房及館內Wok on the Park全日餐廳及Craft咖啡廳，邀請房客一同揪出藏匿於各處的鬼怪們。10月28日至31日，入住高雄英迪格任一房型，拍下搗蛋鬼貼紙並上傳至自己的社群軟體，打卡或標記 @hotelindigokaohsiung，限量贈送馬克杯乙只、或選擇至館內Craft咖啡廳外帶餐飲享有8折優惠。
國內新冠肺炎疫情逐漸趨緩，高雄英迪格全日餐廳Wok on the Park即日起恢復早餐時段內用，每日早上6點半至10點，提供房客主餐及半自助吧餐點無限量供應服務，有肉汁飽滿、微甜焦香的燒肉飯；料多實在、滿滿大海鮮味的海鮮粥；以及鮮甜Q彈、味美濃郁的小卷米粉，搭配中、西、日、韓等多國美食自助吧料理，新鮮豐盛，補充一天的活力來源。