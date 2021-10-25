名家論壇》李兆立／陳柏惟遭罷免　真正重要的三件事

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第一題「民意解讀」，刪Q成功等於國民黨的勝利嗎？
「刪Q」過關，有人認為國民黨會因此士氣大振，後續的公投戰場及其他罷免案，乃至於2022大選，也將更加無往不利。甚至有人進一步歸功於國民黨新任黨主席朱立倫，認為他首戰告捷，不僅坐穩寶座，後勢更是看好。
然而，回顧過往案例，上述的言論，恐怕都是對民意的嚴重超譯及錯誤解讀。
罷免通過固然會讓發動方歡欣鼓舞，但別忘了不過是去年六月，歡欣鼓舞的是罷韓成功的民進黨，但民進黨政府有就此一帆風順、連戰皆捷嗎？答案當然是否定的。
同樣是形成兩大黨對決的態勢，同樣拿出「抗中保台」當作號召，結果卻大不相同，只證明了此刻在罷免投票中的勝利方，無法不斷複製眼前的勝利。
尤其，這次罷免投票的結果並非一面倒，是一場在誤差範圍內的險勝，更重要的是這次還有這次還有地方實力極度雄厚的台中顏家撐場。到了下一個戰場，即便國民黨宣稱「全黨總動員」，拿掉顏家這個要素，還能繼續取勝嗎？
事實上，除了檯面上與檯面下出力最多的顏家，國民黨本身的表現實在乏善可陳。在批評陳柏惟問政表現的同時，國民黨立委不僅自己拿不出監督表現，還持續上演著莫名其妙大吵大鬧的杯葛戲碼。
比起國民黨立委，表現更加乏善可陳的是黨主席朱立倫。自從上任以來，包括在對習近平的回電上不敢提中華民國，誣指陳柏惟國會0提案，到最近瞎扯「情治人員與國民黨無關」，一次次荒腔走板的「主席親征」，既不能凝聚深藍鐵票，也無法爭取中間選民支持。換句話說，罷免案通過當然讓朱立倫避免一上任就遭遇危機，但也就只是這樣而已。
過度的自吹自擂和誤讀超譯，不只會讓自己人誤判情勢，甚至反而會引來民意的厭惡，加速花光原本就被過度高估的政治優勢。
第二題「後續效應」，罷免會真的走向「遍地烽火」及「報復不停」嗎？
過去一年多來，有一位國民黨籍市長、一位民進黨籍市議員，一位基進黨籍立委被成功罷免，中間還夾雜幾個連署未過或投票未過的罷免案。有人因此認為，罷免制度將造成無止境的遍地烽火，讓台灣政治陷入極度不穩定
但真的是如此嗎？
首先要注意到的是「選區」，藍綠之間雖然惡戰連連，但從未在對手的「鐵票區」發動過罷免，而是多集中在近幾年才變天過的「搖擺區」。換句話說，比起表面的「仇恨情緒」，雙方發動罷免背後的真實動能，是務實的精密選票計算。
否則，王定宇砲轟國民黨的火力和爭議度並不亞於陳柏惟，「報復性」和「指標性」甚至更高，國民黨怎麼不去台南對王定宇發動罷免？或者反過來說，如果民進黨真的因為今年連兩敗而氣不過，也不太可能會選擇江啓臣或陳玉珍這些「仇恨值」或「指標性」明明都高的委員來「報復」。
原因其實很簡單，要深入對手鐵票區來發動罷免，不僅投票通過的機率不高，搞不好連署都無法成案。罷韓通過後，國民黨在高雄發動的幾個失敗案例，就是最好的證明。
其次要注意的是「票數」。陳柏惟這次雖然遭罷免成功，但「不同意票」卻同樣衝到73,433票，比例高達48.52%，而這樣的險勝還是出現顏家上次「意外輸掉」的台中大烏龍選區，換到其他選區是否還能罷免成功，相信大家心中都浮出了疑問。
更重要的是，這樣接近平盤的結果，不免打擊到顏家後續參與立委補選的信心程度，也意外給了基進在罷免通過後立刻宣布「還可一戰」的空間。相信這也會讓接下來想發動罷免的任何一方都更加謹慎，否則一弄不好，不僅反而會幫對手衝高人氣，更弄巧成拙壞了自己的局。
綜合上述兩點，罷免應該不會就此「遍地烽火」，而是更精準地出現在「搖擺區」，並且挑選爭議性高到一定程度的政治人物，同時精算過罷免通過和後續補選的勝率後，才會發動。
值得注意的是，兩大黨通常會全力固守鐵票區，而在目前的選制下，小黨唯一的機會是在搖擺區成功翻盤。因此，如何加速站穩腳跟，避免陷入「爭議程度大於基層實力」的情境，成為被「柿子挑軟的吃」的對象，會是小黨未來要面對的重要課題。
第三題「制度反省」，罷免是基於對政治人物的不滿而發動，所以是台灣仇恨政治的罪魁禍首嗎？
隨著國民黨及民進黨都有自己人被成功罷免後，雖然嘴巴都會說「自我檢討努力不夠」，但也都會忍不住把矛頭指向罷免制度，明示暗示「罷免制度就是仇恨動員」、「罷免造就仇恨政治」。
但真的是如此嗎？
罷免作為民主制度之一，當然要如同其他制度，在一次次實踐後不斷進行檢討，但要注意的是，一旦檢討錯方向，得到的答案自然也很難正確。
回歸客觀事實，相較於罷免投票，其他民主制度的「仇恨動員」其實並不遜色，甚至更加嚴重。
例如，2020年初的台灣總統大選及年底的美國總統大選，勝選的一方，都會在第一時間大力強調要「弭平對立，修復裂痕」。請問，如果選舉過程中沒有嚴重的撕裂，又有什麼好米平和修復的？
好吧，如果說總統大選之所以激烈對抗，是因為涉及的政治資源也非常大，那我們就來看看範圍較小的黨內選舉，包括2019年民進黨的總統候選人初選，蔡賴之間的慘烈廝殺，以及不久前國民黨的主席選舉，同樣黨內殺到血流成河。
從總統選舉到黨內選舉，每每出現激烈的仇恨動員及社會撕裂，也促使每位勝選者都會急著訴求團結以弭平傷痕，所以我們要因此廢除總統大選或黨內選舉，或者提高選舉的門檻嗎？
答案當然是否定的。
仇恨政治確實存在，也確實是許多民主國家正在面臨的重大挑戰，但這之中有頻繁行使罷免的美國，也有不常行使罷免的歐洲各國，真正的關鍵其實也早被指出，就是隨著社會高速發展累積的各種矛盾，以及刻意煽動對立的「資訊戰」。
不去追究這些複雜的成因，把這些問題通通推給罷免制度，就好像抓到一個竊盜犯後，把其他還沒偵破的竊盜案都推到他身上，不僅罔顧事實，更無助於解決問題。
更重要的是，明明是同一套制度，並不會去年還是民主驕傲，今年卻變成民主硬傷。要反省罷免，就必須回歸民主制度的反省，去思考現行制度「是否讓公民充分參與」及「最後的結果是否與民意相符」。
例如，如果要從這3次成功罷免的制度經驗，來進一步反省罷免門檻，就應該正視從韓國瑜、王浩宇到陳柏惟，都曾陷入「要冷戰，降低投票率，靠門檻守下」還是「要熱戰，衝高投票率和不同意票」的策略選擇掙扎。這樣的制度設計，到底是鼓勵正反民意的真正展現，還是讓罷免反方為了策略選擇的不同，自己先陷入分裂，才是我們進一步要思考的。
如果此刻還在亂抓戰犯，或膝反射地提出個案式修法，而不願誠懇面對問題，那只代表了對民主制度缺乏足夠信仰與認識，更代表了根本沒有真正學到民意的教訓，這才是讓亂局和仇恨動員一再發生的根本原因。
台灣民主當然可以更好，選舉罷免制度也當然可以檢討，但前提是要真的學到教訓，才能再訴諸回歸理性後，把力氣花在真正該思考的問題，而不是繼續拿廉價標籤互貼，大家才能一起往前邁進。
●作者：李兆立／政治工作者
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