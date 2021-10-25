NOＷ早報／刪Q後聚焦4大公投！國民黨將研擬3方作戰策略

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針對陳柏惟成功被罷免，外界關注藍綠下一步動作，包括海線黑派少主、國民黨前立委顏寬恒、副議長顏莉敏及民進黨議員陳世凱都被點名角逐。
不過，國民黨中央將會尊重地方黨部意見，依照相關程序提名，而國民黨提案的反萊豬、公投綁大選及民團所提的珍愛藻礁、重啟核四等4大公投被視為首要目標。
據黨內人士指出，罷免案結束後，國民黨一天都不會休息，將立即進入下一個作戰模式。黨中央一級主管、智庫及立法院黨團，最快於本週召開三方會議，研擬縝密的作戰策略，並將公投定調為對蔡政府、蘇內閣的不信任投票。
今日天氣／東北風減弱！低溫偏涼 北部、東北部仍有雨
中央氣象局預報，昨晚至今清晨受東北風影響，北部及東北部天氣較涼且有雨，東部、東南部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區多雲有零星短暫雨。白天起東北風減弱，降雨範圍縮小，桃園以北、北部山區、東半部有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區仍有局部較大雨勢的機率，其他地區多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。
溫度方面，北台灣低溫19、20度，其他地區低溫21、22度；白天起東北季風減弱，氣溫稍回升，北台灣高溫23至27度，中南部及花東地區高溫27至30度。
宜蘭30年來最強震！未來3天恐出現「規模4」以上餘震
24日下午，宜蘭縣發生芮氏規模6.5地震，讓全台搖晃超有感，花蓮傳出有1名女遊客，不慎遭落石砸傷腳部，所幸無生命危險。對此，地震測報中心主任陳國昌表示，這次地震最大震度4級，幾乎影響整個北部地區，接著又再度發生規模5.4的餘震，另外，沒過多久，花蓮近海也發生規模5.4的地震。
陳國昌指出，宜蘭地區2次地震，都是同一個地震序列，由板塊隱沒帶所引發，且氣象局檢索30年來的資訊，評估後認為應是該地區30年來、規模最大的一起地震。陳國昌接著表示，如果主震發生後若能量未達平衡，之後恐會再出現一起規模較大的地震。因此未來3天，不排除會發生規模4以上的餘震，但陳國昌也指出，因地震隱沒帶較深，震度應不會太大，所以請民眾無須擔心。
改賣《魷魚遊戲》椪糖 臭豆腐店日賺16萬
Netflix推出的韓劇《魷魚遊戲》不但創下亮眼收視成績，也在全球掀起超高討論度，劇中的服裝、道具更是成為粉絲入手的必買商品。雖然大陸看不到正版《魷魚遊戲》，但淘寶上已經出現許多非官方的相關周邊商品，在上海更是有一間臭豆腐店看準商機，直接改行賣起遊戲中的椪糖。
擁有335.7萬粉絲追蹤的博主「36氪」昨（24）日就發文表示，上海一家原本賣臭豆腐的店家，在改賣椪糖後，一天可以賣出2、3千份，單日營業額16萬。還有一間由韓國人經營的燒肉店，讓店內員工打扮成《魷魚遊戲》中的紅衣士兵指揮官，一邊幫客人烤肉、一邊做椪糖，店內業績因此成長30％，由此可見該劇超強的吸金功力。
因Netflix沒有在大陸推出，所以大陸網友無法跟風追劇正版《魷魚遊戲》，只能透過非法影音平台收看，還因此多日登上微博熱搜。對此Netflix相當不滿，已經對大陸官方正式提出要求改善。
外媒爆：金正恩遭胞妹推翻殺害 韓情報院駁「不實消息」
北韓領導人金正恩的身體健康狀況一直是外界關注焦點，近來金正恩頻頻缺席飛彈試射，連國慶閱兵大典是由替身出席，而非金正恩本人等傳言更是喧囂塵上。美媒《Globe》23 日更爆出，金正恩胞妹金與正今年5、6月期間發動政變，推翻並處決金正恩。但對此，韓國國家情報院（NIS）24日表示，報導內容完全不屬實。
綜合韓聯社等媒體報導，《Globe》該篇報導引述美國情報消息稱，金與正在今年5月6日至6月5日時發動政變，推翻並且處決金正恩。報導稱金正恩本人在6月之後都沒有在公開場合露面，近期出現的「金正恩」其實是一名替身，並指出他的外表與過去不同，體重大幅下降。對此，韓國國家情報院24日進行反駁，另有政府官面指出，這些報導以及消息是假的。
金與正和金正恩是同一位母親所出，目前是朝鮮勞動黨第一副部長，兄妹關係親近。曾陪同金正恩出席2018年4月在首爾舉行的兩韓領袖峰會，以及同年9月在平壤舉行的領袖會談，更近距離負責禮賓工作。也曾在2018年2月平昌冬奧會開幕前，以特使的身分訪問南韓，是「白頭山血統」繼承人首次訪南韓。但從去年初起，金與正開始扮起黑臉，頻頻就韓國有關涉及北韓言論提出強烈批評，甚至炸毀兩韓聯絡所。各界也開始揣測她有朝一日可能繼承她胞兄的職位，讓社會風氣保守的北韓首度出現女性領導人。
而自去年以來，金正恩身體異常、死亡等傳聞層出不窮。去年4月，《CNN》曾報導金正恩接受心血管手術一度病危，但一個月後金正恩現身公開場合，讓這則新聞被認定是假消息。今年7月，金正恩病危的消息又再度流傳，但韓國國家情報院反駁這項說法，並稱其「毫無根據」。
日本為何是長壽國？飲食5秘訣曝光 這樣吃降低死亡風險
根據醫學專家統計，日本是全球壽命最長的國家，究竟長壽的秘訣為何？過去，日本東北大學醫學系研究科，曾發表一則高達9.2萬人的統計研究數據，認為日本人之所以長壽，其實跟日常的飲食習慣有關，俗話說「民以食為天」，飲食在生活中是非常重要的一環，也影響著我們的身體健康，而日本飲食究竟有何特點，能降低死亡風險呢？
1.多吃蔬菜：
日本人主食多以米飯為主，但會搭配許多海藻類(如海苔)，或是黃綠色蔬菜等，而這些等富含微生物和礦物質的食物，多食用可減少心血管疾病。
2.多吃魚類：
日本為四周環海的國家，海產品豐富，民眾多喜愛吃魚類、海鮮等，而魚類因富含不飽和脂肪酸，相比較豬肉、牛肉等紅肉，可以減低心臟、腦血管疾病等風險。
3.飲食清淡：
日本人烹飪方式相對簡單，總體來說較為清淡，像是油炸、煎煮等較少，這樣能避免油脂攝入過多。
4.適量飲食：
由於日本料理傳統文化，食物多擺放不同小碟子，但每碟的分量都不多，因此可以達到適量約7、8分飽，減少暴飲暴食的習慣，不過份吃飽對身體也有益處。
5.多喝茶：
日本擁有茶道文化，且許多日本人都喜歡飲茶，藉此減去飲食後的油膩，而茶葉中的茶多酚等抗氧化物質，對於心血管健康有益，同時也可以幫助體內代謝，促進血液循環。（編輯：郭佩蓉）