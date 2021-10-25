柯文哲譏基捷「反攻大陸後再處理」　林右昌嗆：腦袋撞牆

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，林右昌反擊，柯市長不要到現在還在一直撞牆，腦袋停留在過去的時空一直轉不出來，拿最早的Tram-train構想跟現在混為一談，科技都已進入元宇宙了，柯市長的思維怎麼還停留在反攻大陸、解救大陸同胞的年代裡。
林右昌說，柯市長也承認，為了解決台北端的問題，所以「基隆捷運」增加了87.9億元，那就不要亂扯，刻意製造好像「基隆捷運」經費增加就是不合理的。
林右昌表示，輕軌升級為LRRT中運量系統是因為「基隆捷運」與新北市「汐東線」整合後整體運量與效能大幅提升，「基隆捷運」與新北市「汐東線」整合之後，當然要綜合規劃考量路線的佈局，這對東湖、社后、汐止、保長坑與基隆市都好，甚至若進一步延伸到內湖舊宗路港墘地區，那「柯文哲認為沒有救的內湖塞車問題也有救了」，服務人口與系統提升了經費當然會增加，這是很合理的事情。
林右昌說，四長會議時，對於怎麼進入台北端，自己與新北市長侯友宜都尊重台北市的意見，採地下化方案，增設2地下車站；至於在新北市與基隆市路段，是否也請柯文哲應該尊重尊重新北市與基隆市，「基隆端」的方案都深入討論過，在四長會議的共識就是分階段處理，也完全不影響基捷工程的進行。
林右昌也狠酸，柯文哲那麼關心基隆端的方案，「從南港到汐止一路管到基隆海邊，是想要選『大台北市』長喔？」（編輯：孫唯容）