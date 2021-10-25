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疫苗孤兒注意！23歲以上10點開搶BNT　莫德納全年齡開放

▲第12輪第二階段疫苗今（25）日早上10點開放預約，23歲以上的民眾，可以預約第1劑BNT，7月16日前施打第1劑莫德納的18歲以上民眾，可預約第2劑莫德納。圖／資料畫面）
▲第12輪第二階段疫苗今（25）日早上10點開放預約，23歲以上的民眾，可以預約第1劑BNT，7月16日前施打第1劑莫德納的18歲以上民眾，可預約第2劑莫德納。圖／資料畫面）

編輯中心/綜合報導

2021-10-25 08:45:46｜2021-10-25 08:49:14

第12輪第二階段疫苗今（25）日早上10點開放預約！23歲以上的民眾，可以預約第1劑BNT；7月16日前施打第1劑莫德納的18歲以上民眾，可預約第2劑莫德納。

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第12輪疫苗有三種疫苗同時開打，分流第二階段今開始開放預約，預約時間到27日中午12點，符合資格者有，BNT第一劑有93.2萬人，第二劑莫德納採全年齡開放，莫德納有55.7萬人，第一劑BNT接種時間在10/28到10/31，第二劑莫德納接種在10/28到11/3，有多3天時間。

AZ疫苗部分，則在明（26）日10點到10月27日中午12時開放預約，與本次莫德納疫苗相同，採全年齡開放，符合資格者有有75.5萬人符合預約資格，包含7月30日(含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾，以及7月31日至8月6日(含)已接種AZ第一劑45歲以上民眾。

流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，BNT疫苗第一劑和AZ疫苗第二劑正在評估是否放寬預約資格，若要放寬會在今日說明，莫德納疫苗第二劑則暫不考慮調整。預約平台一直以來有規定，如果該輪預約未到，下一輪將無法預約；換句話說第12輪已經預約好的人若爽約，第13輪將無法打疫苗，請民眾慎重評估。（編輯：孫唯容）

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