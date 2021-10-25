指揮中心該放權了！前疾管署長喊：想怎麼混打由醫師決定
國際間對於疫苗混打效力看好，指揮中心日前也宣佈開放AZ混打BNT，對於近期疫苗到貨量充足，前疾管署長張鴻仁認為，「指揮中心該放權了！」，希望有什麼疫苗打什麼，想怎麼混就交由醫師決定。
編輯中心/綜合報導
2021-10-25 09:14:51
張鴻仁說，美國上週核准所有疫苗的混打，第一線醫護人員同聲歡呼，因為光為第一際劑打什麼，幾週後要打同一個疫苗，而供應鏈不一定跟的上，把醫護人員累翻了。我們現在疫苗已有四種，又開放混打，地方衞生局的調度真的捉襟見肘。
張鴻仁直言，上上之道是授權第一線醫護人員決定，「有什麼疫苗打什麼，想怎麼混就由醫師依guideline 決定」，疫苗數量夠了，就不要再用中央集權的預約制，回歸過去流感疫苗接種的常態作業，病人回流後，大規模動員已經讓許多醫院調度上遇到困難，疫情已經控制下來，疫苗也逐漸充足，指揮中心降為一級開設後，讓整個體系慢慢恢復正常。
在SARS期限受封「抗煞英雄」的前衛生署長葉金川也留言表示，傳染病防治法授權指揮官太多權利，無任何制衡機制，「原本是針對短期緊急疫病狀況設計的機制，現在搞了快兩年了，還是沒完沒了。」
對此，張鴻仁也回覆「 電影該散場了！」，葉金川則說「演員和導演捨不得散場。」言談間耐人尋味。（編輯：孫唯容）