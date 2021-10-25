COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

蕭敬騰槓Toyz「沒資格對話」　統神氣炸怒譙：低級

▲蕭敬騰（左一）轟Toyz（中）「沒資格對話」，反被Toyz的死對頭統神狠酸低級。（圖／華納音樂提供、翻攝Toyz臉書、統神臉書）
▲蕭敬騰（左一）轟Toyz（中）「沒資格對話」，反被Toyz的死對頭統神狠酸低級。（圖／華納音樂提供、翻攝Toyz臉書、統神臉書）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-10-25 10:50:00｜2021-10-25 10:58:19

蕭敬騰經營的日式料理店日前推出防疫外送便當，不過卻被過卻被自稱「美食公道伯」的網紅Toyz給予負評，讓蕭敬騰近日上節目宣傳時談到此事，爆氣表示「他沒資格跟我對話」。此事引起軒然大波，Toyz的死對頭統神，在直播時回嗆蕭敬騰：「關你屁事啊！」砲火猛烈。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蕭敬騰日前受訪時談到Toyz批評日料餐廳的外送便當，他直言很在意，與公司討論過後決定不處理，但依舊氣憤難消的表示：「我不要跟他一樣level，他沒資格跟我對話。」也透露，非常心疼團隊與員工。

▲蕭敬騰轟Toyz沒資格跟他對話。（圖／華納音樂提供）
▲蕭敬騰轟Toyz沒資格跟他對話。（圖／華納音樂提供）
統神得知此事後，在直播上憤怒回擊蕭敬騰，他提到Toyz批評日料餐廳便當的事情，已經是3、4個月前了，但蕭敬騰直到近期才回應，因此嗆聲：「去唱歌你的歌啦！」也表示，Toyz是他的敵人，不是蕭敬騰的敵人，所以怒譙：「關你屁事啊？」還直言蕭敬騰這樣的行為很低級。

而針對統神開嗆一事，蕭敬騰所屬的喜鵲娛樂今（25）日稍早回應：「尊重所有人的想法。」並表示任何人開店做生意，都有被批評的準備，由其蕭敬騰是公眾人物，深知此道理，有人支持必定有人反對，無論演出或做任何事，不可能不接受批評。而在先前受訪時蕭敬騰表示與Toyz不同類人，「是因為對方販毒犯法，他不能接受的不是評論，他不能接受的是一位行為踰矩的人。」

▲網紅Toyz、統神過去因為合作商案產生糾紛，後者更誓言雙方自此「不死不休」。（圖／翻攝Toyz臉書/統神臉書）
▲網紅Toyz（左圖）、統神為死對頭。（圖／翻攝Toyz臉書、統神臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀