蕭敬騰槓Toyz「沒資格對話」　統神氣炸怒譙：低級

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統神得知此事後，在直播上憤怒回擊蕭敬騰，他提到Toyz批評日料餐廳便當的事情，已經是3、4個月前了，但蕭敬騰直到近期才回應，因此嗆聲：「去唱歌你的歌啦！」也表示，Toyz是他的敵人，不是蕭敬騰的敵人，所以怒譙：「關你屁事啊？」還直言蕭敬騰這樣的行為很低級。
而針對統神開嗆一事，蕭敬騰所屬的喜鵲娛樂今（25）日稍早回應：「尊重所有人的想法。」並表示任何人開店做生意，都有被批評的準備，由其蕭敬騰是公眾人物，深知此道理，有人支持必定有人反對，無論演出或做任何事，不可能不接受批評。而在先前受訪時蕭敬騰表示與Toyz不同類人，「是因為對方販毒犯法，他不能接受的不是評論，他不能接受的是一位行為踰矩的人。」
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