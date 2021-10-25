開車見「1燈號」狂閃！網揭主因嚇壞　急勸停車：很可怕

通勤族每天都要開車上下班，不過當愛車出了問題該怎麼辦？近日就有一名網友在網路上表示，她開車到一半突然發現有個燈號狂閃，卻不知道是什麼地方故障，急著和網友求救，不少人一看立即指出該燈號就是引擎燈，並建議：「趕快去維修廠插電腦看什麼問題！」





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該名網友今（25）日在臉書社團「爆系知識家」中貼文，她表示開車在路上時，儀表板突然有一個燈號狂閃，令她嚇得趕緊向網友們求助：「這是代表什麼意思，我該採取什麼措施呢？」





▲許多網友認出這是「引擎燈號」，建議原PO儘速處理。（圖／翻攝自臉書社團「爆系知識家」）

貼文一出，網友們紛紛留言解答，「引擎問題，常見是缺水導致過溫，請停靠路邊停駛，避免更嚴重的傷害」、「引擎出問題了，準備花錢」、「引擎燈亮起來很可怕喔」、「引擎警示燈號，除了引擎也有可能只是感應器問題」、「引擎部位警示，要回原廠插電腦看代號查問題」、「引擎故障燈，全車一堆感應器，感應器故障就會亮燈！要插電腦查故障碼，才知道是什麼壞了」。





另外也有許多人建議，「熄火不要硬開，我之前亮起來後來檢查水箱破裂，找拖吊車拖到最近保養廠」、「趕快停下來回廠檢查，是引擎燈」、「熄火，找修車廠插電腦檢查」、「趕快去維修廠插電腦看什麼問題」、「當時就是亮這燈號，我不以為意繼續開，結果燒了我12萬修引擎室，若再來一次我會選擇讓車拖去修理廠，不花冤枉錢」。





事實上，引擎燈亮起的主因有很多，包含油箱蓋鬆動、含氧感知器故障、觸媒轉化器失效、火星塞點火故障、空氣流量計損壞等，建議還是透過專業人士儘快找出原因，也須視情況靠路邊停車，撥打道路救援求救。（編輯：賴禹妡）



