劉樂妍繳不出台北房貸又拒賣 「等統一共產黨會救我」
藝人劉樂妍長年旅居大陸，因長期發表傾中言論，被稱為「女版黃安」。近日她在微博上表示，遭合作公司欠薪，差點繳不出在台房產的貸款，繼母勸她賣房時，劉樂妍則回：「我在等統一！共產黨會救我的房子」。
娛樂中心/綜合報導
2021-10-25 11:16:43
劉樂妍透露，自己被合作公司欠薪，但身上還有台北、台中2間房子的貸款要繳，被銀行催促的她只好接更多工作還債，「銀行拿槍指著我的頭，如果我要死，誰欠我工資，誰就一起死！」
劉樂妍繼母傳訊關心她，得知她的近況，建議她把台北的房子賣了，心疼她要一直不斷工作付貸款，沒想到，劉樂妍竟回：「少囉嗦，我在等統一！共產黨會救我的房子！妳別管！我是不會賠售的。」更脫口：「別以為你是我媽，天王老子來都攔不住！我現在要撕逼，妳閉嘴看戲，別煩。」還直言現在只要誰欠她工資，害她房貸開天窗，「那我就和他一起死！」
劉樂妍貼文一出，引來網友熱烈討論，不少網友潑她冷水表示「買房子賠錢是真大頭欸」、「統一就不用還房貸了嗎，啥邏輯啊」、「為何對媽媽這麼兇呢」、「幹嘛在台灣買房啊，還想回那個破地兒啊」、「你以為共產黨統一還會留給你房子？更別說統一喊多久了」。（編輯：薛羽彤）