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特企／一秒飛韓國　韓國商品展在台中新光三越特色登場

▲正白紅三色湯麵 趙寅成都抵擋不住的純天然好味道。（圖／資料照片）
▲正白紅三色湯麵 趙寅成都抵擋不住的純天然好味道。（圖／資料照片）

本報訊

2021-10-25 11:55:59

第五回「韓國商品展」於10月21日起至11月1日，在台中新光三越中港店10樓天空劇場熱鬧登場，現場有韓綜同款正白紅生拉麵、韓國知名飲品Binggrae香草牛奶新口味、韓國濟州島產地直送溫室蜜柑、多種韓國特色調味、醬料包、即時調理包，讓你輕鬆做出道地韓國料理，包含膳府廚房料理小菜系列推出SEMINE廚房菜包肉泡菜醬料，只需五分鐘輕鬆完成，應有盡有。此次號召56家人氣品牌，超過40款中部獨家超夯熱門商品，讓消費者宛如來到韓國。

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「馬西搜唷！2021第五回韓國商品展」活動地點

10/21-11/1新光-台中中港店 （地址：台中市西屯區台灣大道三段301號）

11/11-11/21新光-高雄左營店 (地址: 高雄市左營區高鐵路123號)

11/23-12/06新光-信義A11（地址：110台北市信義區松壽路11號）

2022/1/8-2022/1/19新光-台南西門店（地址：700台南市中西區西門路一段658號）

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