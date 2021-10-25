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陳柏惟罷免過關！林昶佐：為評鑑優秀立委離開感到可惜

▲無黨籍立委林昶佐成為藍營下一波推動罷免對象。(圖／記者呂炯昌攝，2021.10.25)
▲無黨籍立委林昶佐成為藍營下一波推動罷免對象。(圖／記者呂炯昌攝，2021.10.25)

記者呂炯昌／台北報導

2021-10-25 12:24:48｜2021-10-25 13:14:58

台中第二選區台灣基進黨立委陳柏惟罷免案上周六投票通過，成為台灣史上第一位遭到罷免解職的立法委員。無黨籍立委林昶佐遭藍營鎖定下一個罷免對象，林昶佐今（25）日受訪表示，對一個被公督盟評鑑優秀的立委被迫離開崗位，替參與政治的年輕世代感到非常可惜。

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林昶佐今天在立院受表示，現在立院進入預算會期，有很多的事要做，加上自己選區萬華受到疫情影響，有很多振興商圈的活動和計畫要協助推動，不可能因外界騷擾中斷，最重要是踏實做好本來工作，若罷免第二階段審查通過，還會做好準備嚴肅因應。

針對是否覺得選罷法罷免門檻應修法上修？林昶佐則說，他既被點名下個對象就不太適合說這個，現階段會全力把事情做好。林昶佐說，內部還沒有仔細研商怎麼打這場戰，因罷免選舉才舉行幾場，不像傳統選舉有很多經驗。

林昶佐今日在立院與陳柏惟見面一度哽咽，林昶佐表示，一個委員剛進來一年多，很多重要的事情沒做到一半，是否能看到成果還要一段時間，就面對這樣辛苦一場選戰，還是兩個會期被評鑑為優秀的立委，對年輕世代參與政治者感到可惜。林昶佐表示，看到陳柏惟本來是想安慰他，結果反而被安慰，陳柏惟反而向他說，沒關係他會繼續努力，「繼續朝著理想一起努力」。


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