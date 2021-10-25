疫後生活新常態是何面貌　葡萄牙向歐美示範

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里斯本的地鐵已恢復往昔般擁擠，遊客透過叫車服務川流市區街道，深受遊客喜愛的輕軌電車又見因客滿而跳過停靠站，幾乎每天都有新的大型遊輪靠港準備載客。
葡萄牙過去一個月平均每天僅6人染疫病故，遠低於今年1月高峰時的近300人。夏天以來每天的新增確診和住院人數一直呈下降趨勢，目前平均每天新增約750例確診，而1月時則有近1萬3000例，相較高峰時每天近6700人染疫住院，目前僅約320人。
● 疫苗覆蓋超高 照樣乖乖戴口罩
據葡萄牙政府的資料，50歲以上者幾乎100%已至少接種一劑疫苗，25至49歲年齡層則為95%，12至17歲者88%。牛津大學「數據看世界」（Our World in Data）顯示，人口1000萬的葡萄牙，至少打過一劑疫苗者約89%，而美國和英國才分別為65%和73%。
儘管如此，手部消毒液在里斯本仍隨處可見，一些教堂仍會在座位區拉起繩子確保社交距離，大型集會活動仍須遵守防疫規定，搭乘大眾運輸、校園內10歲以上的學生、餐廳酒吧及商店雇員等仍強制戴口罩。
葡國政府近期解除體育場只限3成觀眾的防疫規定，但進場球迷須出示接種疫苗、篩檢陰性或近期病癒的證明，在體育場期間需全程配戴口罩。
華爾街日報指出，儘管疫苗接種率令世界稱，葡萄牙對恢復生活正常小心翼翼，可能成為其他疫苗接種率越來越高、思考防疫如何解禁國家的標竿。葡萄牙與英國形成鮮明對比，英國疫苗接種率低於葡萄牙，但幾乎解除所有防疫限制「與病毒共存」，導致確診激增和死亡上升。
世界衛生組織（WHO）首席科學家史瓦米那尚（Soumya Swaminathan）今天接受「德國之聲」（DW）訪問時直言，光靠接種疫苗無法終結COVID-19疫情，呼籲擴大疫苗取得公平、向較貧窮國家分享防疫工具，以防病毒傳播及持續變異。
● 世衛首席科學家：疫苗非萬靈丹 防疫需配套
她說：「接種疫苗只是手段之一，不是萬靈丹。疫苗對防止重症非常有效.....但對預防感染並非100%。」
史瓦米那尚表示，儘管突破性感染不算常見，但接種疫苗不代表不會將病毒傳染他人，「仍能看到疫苗接種率高的國家感染率上升.....即使已打過疫苗，真正有力的科學論據就是繼續搭配其他防疫措施，直到全世界的人都得到保護」。
她並認為，終結這種大流行病的唯一途徑是富國展現團結，「分享我們今天擁有的工具、疫苗、診斷和治療方法，以便能阻止死亡，否則（平息疫情）將需更長時間」。
據「紐約時報」的追蹤，世界約49.7%的人口至少接種到一劑疫苗。德國之聲指出，像是加拿大、中國、丹麥和葡萄牙等國有75%或更高的人口有接種到，但像奈及利亞、衣索比亞、敘利亞和阿富汗，接種者卻不到5%。（譯者：陳亦偉）1101025