名家論壇》阿術克斯／投下同意罷免的你應該要知道的事

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先來說「讓萊豬進校園」，基本上台灣開放進口萊豬，站在國際貿易戰略考量，實在沒有迴避空間，這一步總是要面對，而且在有國際標準規範下，其實萊豬並不是食安問題，是自由市場問題，也就是政府訴求國人支持拚經濟，並且負責給國人有選擇吃什麼豬肉的權利。
所以，進口萊豬的關鍵重點首要是源頭管理，因此政府要求進口豬肉要逐批查驗，做到滴水不漏。第二，市場要如實標示，未標示原產地就是重罰，絕不寬貸，標示不實更是要處新台幣4萬元以上400萬元以下罰鍰。最後第三個關鍵點，就是給孩子吃最好的台灣豬。
這裡要再強調一次，萊豬不是食安問題，萊豬是自由市場問題，而台灣豬肉品質優良，絕非萊豬可以比擬，所以當然要給孩子吃最好的，而這也是給予台灣豬農最大的肯定。因此，根據教育部的中小學營養午餐採購契約範本內容，學校應該要一律採用國內豬肉、牛肉，若廠商食材用萊豬，就馬上終止契約。
簡單來說，陳柏惟讓萊豬進校園不是事實，用這點來攻擊說要罷免，一點也不民主。
再來批評陳柏惟「反對採購疫苗」，這是更荒謬的指控，指控方的意思是國民黨在立法院有提一個案，要求政府要在一個月內採購完成世界衛生組織認證並列入「緊急使用清單」之新冠疫苗，並擴大採購至4000萬劑以上，而陳柏惟對此案投下了反對票。
陳柏惟的說法是，他是反對購買中國疫苗，他有說錯嗎？
這是國民黨在6月18日的提案，當時因為台灣疫情嚴峻急需疫苗，但是疫情在全世界都很嚴重，買到疫苗並不容易，要買到現貨更是難上加難，所以按照國民黨的提案，當時能買得到的就是中國疫苗。
至於國民黨強調提案沒提到中國疫苗，這就更扯了，國民黨提案內容就是要求採購「WHO認證並列入緊急使用清單」的新冠疫苗，而中國科興疫苗就在其中，而且是當時唯一買得到的。
總結來說，民主的進步是建立在透過大家理性的競逐，透過比較，透過討論，選擇出最好的那一個選擇，但是用錯誤訊息影響選情，這是利用了民主自由。
如果投下同意罷免的你，是因為清楚知道自己要什麼，也對於這些批評的認識有正確理解，那絕對是要給你最大的尊重，但是如果你是被抹黑蒙蔽，希望你能補充資訊，了解事實真相，但是如果你是明知是非，卻因為仇恨蒙蔽了你該有的理性選擇，那這一次你真的很不民主。
●作者：阿術克斯／資深國會幕僚
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