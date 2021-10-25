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名家論壇》阿術克斯／投下同意罷免的你應該要知道的事

▲台灣基進黨立委陳柏惟罷免案於23日通過，成為史上第一位被罷免的立法委員。（圖／記者呂炯昌攝。2021.10.25）
▲台灣基進黨立委陳柏惟罷免案於23日通過，成為史上第一位被罷免的立法委員。（圖／記者呂炯昌攝。2021.10.25）

文/阿術克斯

2021-10-25 12:07:06

陳柏惟罷免案落幕，不管是贏的還是輸的人，都必談民主，陳柏惟在臉書說「不管你是投下支持或反對，我都要向你說聲謝謝。因為投票，是你行使公民權利的行動，也是讓台灣民主更加深化的關鍵。」國民黨甚至說這是「臺灣民主的勝利」。但是，在這場罷免案過程中不斷出現的惡意操作不實訊息，其實一點也不民主。

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罷免權利是台灣民主的一部分，即使我們都清楚，罷免的情緒跟動機難免夾雜很多不理性，包括仇恨，但是因為對於民主的信任，因為相信罷免會讓政治人物更有警惕，所以過去還將罷免的門檻下修，希望使民主的力量更強大。然而在這次罷免案中，陳柏惟一直被罷免方批評的兩件事：「反對採購疫苗」及「讓萊豬進校園」，假如你是因為這兩件事而投下同意罷免，請務必在開心之後，還是要認清事實真相。

先來說「讓萊豬進校園」，基本上台灣開放進口萊豬，站在國際貿易戰略考量，實在沒有迴避空間，這一步總是要面對，而且在有國際標準規範下，其實萊豬並不是食安問題，是自由市場問題，也就是政府訴求國人支持拚經濟，並且負責給國人有選擇吃什麼豬肉的權利。

所以，進口萊豬的關鍵重點首要是源頭管理，因此政府要求進口豬肉要逐批查驗，做到滴水不漏。第二，市場要如實標示，未標示原產地就是重罰，絕不寬貸，標示不實更是要處新台幣4萬元以上400萬元以下罰鍰。最後第三個關鍵點，就是給孩子吃最好的台灣豬。

這裡要再強調一次，萊豬不是食安問題，萊豬是自由市場問題，而台灣豬肉品質優良，絕非萊豬可以比擬，所以當然要給孩子吃最好的，而這也是給予台灣豬農最大的肯定。因此，根據教育部的中小學營養午餐採購契約範本內容，學校應該要一律採用國內豬肉、牛肉，若廠商食材用萊豬，就馬上終止契約。

簡單來說，陳柏惟讓萊豬進校園不是事實，用這點來攻擊說要罷免，一點也不民主。

再來批評陳柏惟「反對採購疫苗」，這是更荒謬的指控，指控方的意思是國民黨在立法院有提一個案，要求政府要在一個月內採購完成世界衛生組織認證並列入「緊急使用清單」之新冠疫苗，並擴大採購至4000萬劑以上，而陳柏惟對此案投下了反對票。

陳柏惟的說法是，他是反對購買中國疫苗，他有說錯嗎？

這是國民黨在6月18日的提案，當時因為台灣疫情嚴峻急需疫苗，但是疫情在全世界都很嚴重，買到疫苗並不容易，要買到現貨更是難上加難，所以按照國民黨的提案，當時能買得到的就是中國疫苗。

至於國民黨強調提案沒提到中國疫苗，這就更扯了，國民黨提案內容就是要求採購「WHO認證並列入緊急使用清單」的新冠疫苗，而中國科興疫苗就在其中，而且是當時唯一買得到的。

總結來說，民主的進步是建立在透過大家理性的競逐，透過比較，透過討論，選擇出最好的那一個選擇，但是用錯誤訊息影響選情，這是利用了民主自由。

如果投下同意罷免的你，是因為清楚知道自己要什麼，也對於這些批評的認識有正確理解，那絕對是要給你最大的尊重，但是如果你是被抹黑蒙蔽，希望你能補充資訊，了解事實真相，但是如果你是明知是非，卻因為仇恨蒙蔽了你該有的理性選擇，那這一次你真的很不民主。


●作者：阿術克斯／資深國會幕僚

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com

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