名家論壇》網路溫度計／黃瀞瑩、陳思宇「柯軍雙姝」對決

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/04/25~2021/10/21）統計調查，黃瀞瑩近半年網路聲量最高峰就出現在10月21日表態參選，不過除了選戰議題之外，針對柯文哲在議會備詢時拒念「四個堅持」事件，黃瀞瑩也幫忙發聲嗆簡舒培「綠色價值比紅色還血紅」助長聲量。外型亮眼的黃瀞瑩，清新「學姊」印象打開知名度，一路以來都是柯團隊的超人氣幕僚，從幕前發言，到幕後的市府事務，黃瀞瑩逐漸累積政治量能，更於近日加入黃珊珊幕僚團隊，職務也由秘書處轉至副市長室，接班意味濃厚。
相較於網友對黃瀞瑩的關注度，陳思宇在網路聲量上明顯落後，近半年的網路聲量最高峰無關政治事宜，而是搭上奧運熱潮，在7月31日臉書發文寫信給桌球國手林昀儒，結果挨批「不知所云」。曾經擔任過台北市政府觀傳局局長、民眾黨發言人的陳思宇，來自政治世家，父親陳建銘是士林、北投區市議員（現無黨籍），姑姑是前民進黨立委陳靜敏。陳思宇2018年代表白色力量、柯家軍出馬補選立委，不過慘敗，這回捲土重來，白色力量勢必上演一場「雙姝對決」。
黃瀞瑩、陳思宇雙姝角逐市議員！ 學姊網路好感度勝出
近一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/04/25~2021/10/21）觀察分析，學姊黃瀞瑩網路好感度高於陳思宇。陳思宇向來直言敢說，不過也惹出過爭議，像是2018年代表民眾黨參加立委補選，面對藍綠對手，陳思宇臉書PO文暗酸「政壇上有很多連勝文們，這也是大家都知道的不是嗎？」結果遭爆自己也是政二代，陳思宇也為此失言對外致歉。
【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】
想看完整名次、更多主題趣味調查報導，請詳見>>黃瀞瑩、陳思宇初選強碰！柯家軍雙姝對決聲量、好感度誰勝出？
【更多精彩報導，請上《DailyView網路溫度計官網 https://dailyview.tw 》；《DailyView網路溫度計粉絲團 www.facebook.com/DailyView.tw》未經授權， 請勿轉載！】
延伸閱讀：
✎ 簡舒培聲量創一年新高 砲打柯文哲「賺到聲量、賠掉好感度」
✎ 陳時中好感度降31%!去哪拚市長最有望？雙北、桃園看好度曝光
✎ 第12輪疫苗接種開放網友狂罵 大數據分析中央、地方誰錯比較多？
說明：
本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年04月25日至2021年10月21日，共半年。
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『黃瀞瑩、陳思宇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。
本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」