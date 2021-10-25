中職／統一獅馬來貘合作　進場送獨家聯名手燈

本賽季統ㄧ7-ELEVEN獅隊最終回主題日登場，攜手日本專業音響品牌「Audio-Technica鐵三角」以及國際知名插畫家 (國插) Cherng及筆下角色「馬來貘」與萊恩進行跨界合作，推出【2021 Audio-Technica鐵三角 獅吼音樂祭-LIONS黑白唱】歡唱派對。11.6 (六)、11.7 (日)連續二天不僅邀請金牌唱將帶來精彩賽前賽後演出，週日更將開放外野草皮迎接所有熱情的1號隊友進場同樂。
記者黃泓哲/綜合報導
2021-10-25 12:46:13
本季獅隊年度第四波聯名主題活動，球團也準備了活動專屬贈品，由國插親筆設計的超Q「UNILIONS X LAIMO聯名獅吼手燈3.0」，就是要讓球迷朋友賽後揮舞手燈跟著音樂Chill搖擺，共度最令人難忘的周末！
演唱會絕對要有閃亮亮手燈！今年LIONS黑白唱推出的獅吼手燈3.0「大有來頭」，由國插 Cherng親手描繪，獨家聯名插畫不但在別處看不到，就連主題日周邊布置及商品也無從發掘，世上唯一絕無僅有的最強聯名限定，加上壓克力造型及三段式LED燈光，升級更有感、設計更可愛，一定讓萊粉與貘粉心癢難耐！ 除了視覺、贈品聯名，人氣角色馬來貘本「貘」也將來到台南棒球場與球迷朋友見面。
活動連續兩天不僅要與萊恩、盈盈共同舉辦【UNILIONS X LAIMO 人偶拍照見面會】，還要在賽前開場進行難得舞蹈演出，喜歡馬來貘及萊恩、盈盈的朋友們千萬別錯過。