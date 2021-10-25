COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

中職／統一獅馬來貘合作　進場送獨家聯名手燈

▲統一獅獅吼音樂祭進場送馬來膜手燈。（圖／統一獅隊提供）
▲統一獅獅吼音樂祭進場送馬來膜手燈。（圖／統一獅隊提供）

記者黃泓哲/綜合報導

2021-10-25 12:46:13

本賽季統ㄧ7-ELEVEN獅隊最終回主題日登場，攜手日本專業音響品牌「Audio-Technica鐵三角」以及國際知名插畫家 (國插) Cherng及筆下角色「馬來貘」與萊恩進行跨界合作，推出【2021 Audio-Technica鐵三角 獅吼音樂祭-LIONS黑白唱】歡唱派對。11.6 (六)、11.7 (日)連續二天不僅邀請金牌唱將帶來精彩賽前賽後演出，週日更將開放外野草皮迎接所有熱情的1號隊友進場同樂。

我是廣告 請繼續往下閱讀
本季獅隊年度第四波聯名主題活動，球團也準備了活動專屬贈品，由國插親筆設計的超Q「UNILIONS X LAIMO聯名獅吼手燈3.0」，就是要讓球迷朋友賽後揮舞手燈跟著音樂Chill搖擺，共度最令人難忘的周末！

演唱會絕對要有閃亮亮手燈！今年LIONS黑白唱推出的獅吼手燈3.0「大有來頭」，由國插 Cherng親手描繪，獨家聯名插畫不但在別處看不到，就連主題日周邊布置及商品也無從發掘，世上唯一絕無僅有的最強聯名限定，加上壓克力造型及三段式LED燈光，升級更有感、設計更可愛，一定讓萊粉與貘粉心癢難耐！ 除了視覺、贈品聯名，人氣角色馬來貘本「貘」也將來到台南棒球場與球迷朋友見面。

活動連續兩天不僅要與萊恩、盈盈共同舉辦【UNILIONS X LAIMO 人偶拍照見面會】，還要在賽前開場進行難得舞蹈演出，喜歡馬來貘及萊恩、盈盈的朋友們千萬別錯過。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀