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在Threads上以看演唱會聞名，因此被稱為「演唱會乾爹」的網紅童榮地也來朝聖BIGBANG大巨蛋演唱會了，他參加的是第二天的演出，並且在IG等社群公開自己面無表情、背對舞台自拍的影片，就連天團成員太陽也刷到這個影片，親自在留言區寫下：「Hey..」，笑翻許多粉絲。童榮地日前參戰BIGBANG第二天演唱會時，在社群公開了「BIGBANG開場」的影片，可以看見他一如既往面無表情，站在活動現場山頂，背對舞台拍大舞台視覺，這次他手上還拿著小小的螢光棒在揮，跟現場超嗨氣氛完全是兩個世界。搞笑的是，這支影片剛好被社群的演算法眷顧，瞬間衝上上萬次點讚，就連成員太陽本人上網時都滑到了這個影片，親自朝聖留言區寫下「Hey..」，讓許多網友紛紛笑瘋，「太陽回hey好好笑」、「我來看野生太陽的」、「什麼時候拍一集搶票教學」、「太陽在這留言欸好扯。」童榮地是Threads平台上紅人，他總是用同個角度、淡定表情，在各大演唱會現場打卡，從BLACKPINK、周杰倫、張惠妹、五月天等都不錯過。他其實是知名部落客童榮地，畢業於政治大學法律系、曾任金融業，出版過《小資男》系列書，還曾自導自演微電影與單曲。