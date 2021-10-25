直播主月獲百萬！背後操盤手法曝光　化身暖流滲粉絲靈魂

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直播主張摸摸、陳葳，她們擁有姣好出眾的外表、溫柔甜美的嗓音，不過看似吃香之餘，如何成為粉絲們的「生活必需品」、製造話題才是關鍵，事實上，其幕後推手就是Up直播，就連現在當紅的趙瑀彤、「國光女神」蘇心甯，也是在Up直播裡努力耕耘、接受專業的操盤後，才能在競爭激烈的直播主中脫穎而出。另外，也從直播主發跡的YouTuber美麗妄娜，日前再次以「女警Look」性感開播，一開場就有人刷了1萬元禮物，看來就算曾離開直播崗位，再度重操舊業，人氣依舊不容小覷。
Up直播今年也看準「啦啦隊女神」市場，和夢想家啦啦隊合作，其中梓梓、壯壯在簽約儀式上也分享當4年直播主的心路歷程，她們說在這寂寞經濟盛起的時代，粉絲們最喜歡的不是令人著迷的嗓音、精湛的舞技，而是希望直播主當起心靈導師陪伴他們聊天、分享心事，給予慰藉和安全感。
談到創新，Up直播節目部經理Jasper，以開闊的視野讓Up直播跨足音樂、體育圈來增加平台曝光度，同時吸收其他領域客源，今年就進軍電視圈，與《大嘻哈時代》、《全明星運動會》合作，著手具有高互動價值的內容，也置入直播即時互動的橋段，來提升觀眾參與度，成功讓直播平台與電時節目結合，可見新、舊媒體也能擦出不一樣的火花。
至於行銷手法，Up直播市場部經理Jim期盼有別於一般傳統產業行銷，講求「高價值」的曝光以達最大效益，而目前全球開播人數已達2100萬人，用戶的人數更達2.6億人，在國際上的影嚮力相當可觀。
Up直播經營5年以來，光是台灣就造就了上百位的百萬收入主播，相較於其他平台更有溫度，技術方面有酷炫打賞體驗，人才方面有量身訂製的主播個人專屬合約，以及個人網紅直播培訓，還是唯一獲得iWIN 網路安全防護機構的直播平台。