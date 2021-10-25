城中城善款未動用　謝琍琍：慰助金使用市長預備金

高雄城中城大火慘劇引發各界關注，社會局動用大批社工投入災後扶助，高雄市議會今(25)日上午進行社政部門質詢，多位議員針對城中城住戶安置狀況和善款使用提出質詢，社會局長謝琍琍在答詢時表示，善款累積達2億4千餘萬元，到今天為止均未動用，目前使用慰助金都屬市長預備金，這部分是市府對罹難者、傷者的心意，未來不會將善款拿來回填。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-10-25 15:14:42
高雄市議會今天上午進行社政部門質詢，多位議員關注城中城住戶安置狀況和善款使用，以及高雄市議會今天上午進行社政部門質詢，多位議員針對城中城住戶安置狀況和善款使用擔心，市府提供半年的租屋補助，未來住民仍會落入只能找不安全、便宜的居所，以及關心近百名社工工作壓力心理層面。
謝琍琍表示，截至今天上9點，善款累計2億4300逾萬元，目前使用的慰助金都是來自市長預備金，這部分是市府對罹難者、傷者的心意，未來不會將善款拿來回填。目前有41人住在安置旅館，部分居民已依親、找到租屋處。都發局盤點社會住宅，目前有203間房可供城中城安置，已有6戶城中城住民確定會入住。
謝琍琍也說，目前從警消、民政、里長等來源有整理出一份總名冊，只要有居民到城中城前進指揮所提出須返家拿東西的需求，都會請居民簡單描述住家狀況，再由社工、警察陪同返家，如家中狀況與住民形容的不同，就不會讓住民拿東西，也間接是查證居民身分。
另外，針對社會局在城中城事件後出動130名社工，有議員認為，許多社工，市長陳其邁也注意到社工辛勞，指示加班費與對同仁敘獎採專案處理，同時社會局還媒合外界社工師共94人次，投入第一線支援，後續也會規劃為社工減壓，已跟心理衛生公會聯繫。