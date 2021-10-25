巷仔內／2022新北市議員席次　攸關柯文哲總統之路

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台灣民眾黨新北市黨部表示，目前浮出檯面的市議員人選，包括Z9吳達偉、張昭隆、張凱鈞、陳靜儀、陳安淇，有些區甚至有超過5個人以上爭取提名，預估提名10人；此外，若該區只會提名1個，但有意參選的人超過1個，就會先協調，至於有些選區的議員席次比較多，將視情況採保守或積極的提名而定。
美國奧勒岡大學畢業的陳靜儀，2018年曾以無黨籍的身分角逐新北市議員失利；多年著墨教育、長照議題的陳靜儀，規劃代表台灣民眾黨角逐新北市第一選區的議員，除拋出「振興經濟、適才教育、在地長照」的競選主軸，並關注淡江大橋、淡北道路等重大的交通建設，希望能為台灣民眾黨搶下席次。
柯粉俱樂部北北基版主、台灣民眾黨2020大選北北基活動主辦人之一的陳安淇，長期關注流浪動物的議題，將爭取代表台灣民眾黨參選新莊區的議員；台灣民眾黨新莊、泰山、五股，林口區服務處主任陳安淇盼讓動保入憲、修改動保法，當選後能落實台灣民眾黨的中心思想－「正直、清廉、作對的事」。
社團法人中華王爺慈善會創會理事長的張昭隆，曾任新北市大安庇護農場營運長、新北市華慈晨曦庇護工場負責人，2018年以無黨籍參選新北市土樹三鶯區議員；台灣民眾黨新北市黨部副發言人張昭隆說，將秉持「關懷弱勢、守護長者、傾聽民意、捨己為公」的理念，為弱勢族群真正的翻轉與脫貧。
以第一高票當選台灣民眾黨中央評議委員的張凱鈞，2018年曾以無黨籍的身分角逐台北市大安文山區的議員，將爭取台灣民眾黨新北市新店區的議員提名；擁有英國倫敦大學博士學歷的張凱鈞，曾任凱道小白花運動發起人、台灣大學學生會副會長，也是國防大學理工學院的講師，有助於爭取軍公教的支持。