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巷仔內／2022新北市議員席次　攸關柯文哲總統之路

▲台灣民眾黨目前在新北市並沒推市長的人選，面對2022的議員選戰，單靠主席柯文哲的外溢效應，恐較為吃力。（圖／台灣民眾黨新北市黨部提供）
▲台灣民眾黨目前在新北市並沒推市長的人選，面對2022的議員選戰，單靠主席柯文哲的外溢效應，恐較為吃力。（圖／台灣民眾黨新北市黨部提供）

記者陳志仁／特稿

2021-10-25 13:57:55

2022地方選舉是台灣民眾黨主席柯文哲角逐2024總統之路的前哨戰，也是建黨以來面臨的第一個地方選舉；台灣民眾黨新北市黨部指出，目前各區都有競爭者，將會推出最優秀的人選參選。

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政壇人士分析，此次想披掛台灣民眾黨角逐新北市議員的人，部分在2018年有參選市議員的經驗，但得票數普遍不盡理想，加上台灣民眾黨在新北市並沒推市長的人選，單靠柯文哲的外溢效應，恐較為吃力；因此，如能採聯合作戰、提出共同政見的方式，方有機會創造更大的空間，也有助柯文哲未來的佈局。

台灣民眾黨新北市黨部表示，目前浮出檯面的市議員人選，包括Z9吳達偉、張昭隆、張凱鈞、陳靜儀、陳安淇，有些區甚至有超過5個人以上爭取提名，預估提名10人；此外，若該區只會提名1個，但有意參選的人超過1個，就會先協調，至於有些選區的議員席次比較多，將視情況採保守或積極的提名而定。

▲多年著墨教育、長照議題的陳靜儀，規劃代表台灣民眾黨角逐新北市第一選區的議員。（圖／台灣民眾黨新北市黨部提供）
▲多年著墨教育、長照議題的陳靜儀，規劃代表台灣民眾黨角逐新北市第一選區的議員。（圖／台灣民眾黨新北市黨部提供）
美國奧勒岡大學畢業的陳靜儀，2018年曾以無黨籍的身分角逐新北市議員失利；多年著墨教育、長照議題的陳靜儀，規劃代表台灣民眾黨角逐新北市第一選區的議員，除拋出「振興經濟、適才教育、在地長照」的競選主軸，並關注淡江大橋、淡北道路等重大的交通建設，希望能為台灣民眾黨搶下席次。

▲陳安淇長期關注流浪動物的議題，將爭取代表台灣民眾黨參選新莊區的議員。（圖／台灣民眾黨新北市黨部提供）
▲陳安淇長期關注流浪動物的議題，將爭取代表台灣民眾黨參選新莊區的議員。（圖／台灣民眾黨新北市黨部提供）
柯粉俱樂部北北基版主、台灣民眾黨2020大選北北基活動主辦人之一的陳安淇，長期關注流浪動物的議題，將爭取代表台灣民眾黨參選新莊區的議員；台灣民眾黨新莊、泰山、五股，林口區服務處主任陳安淇盼讓動保入憲、修改動保法，當選後能落實台灣民眾黨的中心思想－「正直、清廉、作對的事」。

▲台灣民眾黨新北市黨部副發言人張昭隆說，他將協助弱勢族群真正的翻轉與脫貧。（圖／台灣民眾黨新北市黨部提供）
▲台灣民眾黨新北市黨部副發言人張昭隆說，他將協助弱勢族群真正的翻轉與脫貧。（圖／台灣民眾黨新北市黨部提供）
社團法人中華王爺慈善會創會理事長的張昭隆，曾任新北市大安庇護農場營運長、新北市華慈晨曦庇護工場負責人，2018年以無黨籍參選新北市土樹三鶯區議員；台灣民眾黨新北市黨部副發言人張昭隆說，將秉持「關懷弱勢、守護長者、傾聽民意、捨己為公」的理念，為弱勢族群真正的翻轉與脫貧。

▲以第一高票當選台灣民眾黨中央評議委員的張凱鈞，將爭取台灣民眾黨新北市新店區的議員提名。（圖／台灣民眾黨新北市黨部提供）
▲以第一高票當選台灣民眾黨中央評議委員的張凱鈞，將爭取台灣民眾黨新北市新店區的議員提名。（圖／台灣民眾黨新北市黨部提供）
以第一高票當選台灣民眾黨中央評議委員的張凱鈞，2018年曾以無黨籍的身分角逐台北市大安文山區的議員，將爭取台灣民眾黨新北市新店區的議員提名；擁有英國倫敦大學博士學歷的張凱鈞，曾任凱道小白花運動發起人、台灣大學學生會副會長，也是國防大學理工學院的講師，有助於爭取軍公教的支持。
 

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