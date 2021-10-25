疑受極端天氣影響　中國多地「菜比肉還貴」

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報導引述中國農業農村部數據，10月8日至15日一週，黃瓜、菠菜、白蘿蔔、洋白菜等蔬菜價格均有上漲，其中黃瓜、菠菜漲幅較高，分別達到28.2%、21.3%，同比分別上漲87.7%、42.0%。此外，從北京新發地市場近期的價格走勢圖來看，進入10月份以後，蔬菜價格呈現連續上漲態勢，其中菠菜等綠葉菜更是漲勢迅猛。
專家分析，主要是因連續降雨影響，多數種植戶蔬菜產量不如往年，以黃瓜為例，以往5畝地到秋末能出4萬到5萬斤黃瓜，今年卻只能出2萬斤，處於「青黃不接」的時期：夏季蔬菜上市基本已結束，但秋冬蔬菜上市量又少，加上今年降溫快、雨水多，主要產區蔬菜生長緩慢，部分地區蔬菜被雨水淹後減產，市場供應量減少，造成菜價明顯上漲。
有菜市場的攤販透露，現在的蔬菜「一天一個價」，具多年蔬果批發經驗的許姓商販則指出，跟平常2元多1斤的收購價相比，現在菠菜收購價漲到6元1斤，從未見過，而且菠菜產量有限，即使願意抬高收購價格，也未必就能收到夠多的貨量，以前2天就能收一車，現在至少要3到4天。
中國業內人士估計，蔬菜價格或將繼續走高一段時間，不過雖然產量減少，但因菜價偏高，總體來看收益仍與往年持平。