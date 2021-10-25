黑豹「蹲這裡」上廁所！ 一臉認真：人家也是喵喵啊！
一樣都是貓科動物啊！國外一名女子因緣際會收編了一隻黑豹「Luna露娜」，牠從小被人類照顧長大，個性跟家貓沒有兩樣。日前飼主分享一段牠的生活影片引起熱烈討論，網友看了都笑說：「是家貓無誤！」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-25 15:08:05｜2021-10-25 15:43:46
露娜出生於西伯利亞地區一間動物園，不知何故出生後沒多久就被媽媽棄養，由於當時牠還太小急需人照顧，園方找到有飼養大貓經驗的女子Victoria維多莉亞請她照顧，就這樣露娜變成「家貓」。當時維多莉亞還飼養了一隻名叫「Venza凡薩」的一隻羅威納犬，露娜在大狗的照顧下茁壯成長，一狗一貓也變成好朋友，因此維多莉亞特別開設IG與Tiktok帳號，以記錄牠們有趣的生活日常。
日前維多莉亞表示常常收到網友詢問關於露娜在家上廁所的問題，因此她特別分享一段影片，只見露娜走向家中角落擺著的「貓砂盆」上廁所，擁有「好規矩」的牠將屁屁對準貓盆，即便牠體型早就超過盆子大小，但是一臉認真的模樣，加上巨大身軀顯得貓盆嬌小的反差萌，又讓牠擄獲不少網友的心！
許多網友看了影片都紛紛笑說：「比我家的貓還守規矩」、「盆子太小了啦！反差萌」、「都是貓用貓砂盆，沒毛病」、「黑豹：人家也是貓啊！」、「不能給大一點的貓砂盆嗎？」不過維多莉亞也提醒，會飼養露娜是特殊情形，畢竟牠們野性還是很強，一般人不要隨便嘗試，現在快來一起看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）