越南版泰山！男躲越戰「隱居叢林」41年還不知有女人

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由於父親何慶雲曾是一名職業軍人，有著豐富的野外求生經驗，在樹林中搭起樹屋、以樹皮編織成衣物，更教導何文郎如何辨別野果、採集蜂蜜與捕獵野味。不過在這段日子，何慶雲試圖返回村莊尋找妻子，但村民們卻擔心他失控攻擊因此謊稱妻子已經過世，而老么何文提20年前曾與人進入叢林尋找父兄，只是兩人不願離開叢林，他只好每年找時間進入叢林探望家人，並定期準備油、鹽和白米等基本物資給兩人。
直到2013年，82歲的何慶雲因年邁身體不適，何文提透過其他親友、當地政府積極勸說，才讓父子倆決定下山，當時他們身上只穿著樹皮縫製的丁字褲，何文郎更是對科學、時間等概念渾然不知，只知道父親告訴他文明社會有「大鳥」會載著人在空中飛翔，就連想要對話也只懂得幾個單字，不過由於他的適應力強大，與其他村民也相處融洽，除了對電器充滿好奇外，一般生活並無大礙。
2015年一名西班牙攝影師邀請他回到叢林，希望能替他拍一組在叢林生活的照片，採訪中攝影師提到，由於何文郎的父親似乎從沒教導過他有關性別的概念，因此就算他在村莊生活了兩年，仍無法分辨性別的差異，「他從未有過最低限度的性慾，生殖本能也從未展現出來」。直到2017年父親過世，他才在靠近山邊的地方獨自建立起一座木屋居住，唯有弟弟和家人會定期拜訪，去年11月他被診斷出肝癌末期，何文郎曾抱著能夠痊癒、看著弟弟的小孩長大的心願，無奈不敵病魔摧殘，於今年9月6日因肝癌病逝，享年52歲，他傳奇的一生也被寫成著作，更有一部紀錄片記載了他在叢林生活的日子。