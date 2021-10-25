新潮流插旗三重、蘆洲！顏蔚慈宣布參選新北市議員

「我，顏蔚慈，一個在家具行長大的孩子，在此向大家報告，我決定參選2022年新北市『三重區』、『蘆洲區』的議員！」上個月中辭前桃園市政府青年事務局長的顏蔚慈，今（25）日於社群媒體宣布，將回到她的故鄉三重、蘆洲參選，期盼用年輕新價值改變新北市。
記者陳志仁／新北報導
2021-10-25 15:56:34
顏蔚慈指出，很多新北市民都跟她一樣，在家鄉長大，外出求學、出外工作，但走在回家路上都會發現，最放不下的還是自己的家鄉，最想為之打拚的，就是讓自己的家鄉更進步；出外打拚八年，轉了一圈回到故鄉，熟悉的街景市容，不變的城市風貌，就連空氣中散發的味道，都有著記憶裡的氣息。
顏蔚慈說，她這段時間騎著共享機車跑過無數條的巷弄，拜訪許多在地的耆老仕紳，與鄉親們對話，日子忙碌的像陀螺一般，心裡卻有著充實而溫暖的感受，「回家，真好！」三重蘆洲，對她而言不是一個地名而已，家族長輩們在此落地深耕30餘年，她在這裡出生成長，這裡是一個傳統與現代交會的城市。
顏蔚慈發布參選聲明後，桃園市長鄭文燦表示，「蔚慈是個有理想，有熱忱的年輕人，在市府的表現十分優秀，嫻熟行政體系，又善於溝通民意，是不可多得的好人才！」屏東縣長潘孟安認為，「青年參政需要勇氣，青年返鄉需要能力」；同樣為女性青年參政的立法委員賴品妤，也留言為顏蔚慈加油。