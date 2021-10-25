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餐飲廢水油汙多　台東縣府鼓勵綠島業者裝截留器

▲綠島遊客多，台東縣府輔導島上業者加裝污水油脂截留器。（圖／NOWnews資料照，翻攝自綠島地方大小事臉書社團）
▲綠島遊客多，台東縣府輔導島上業者加裝污水油脂截留器。（圖／NOWnews資料照，翻攝自綠島地方大小事臉書社團）

記者張志康/綜合報導

2021-10-25 16:16:18｜2021-10-25 16:16:46

根據交通部觀光局統計，2020年前往綠島旅遊逾35.5萬人，比起前年增加1成，台東縣環境保護局前往綠島中、南寮地區執行維護污水自然淨化設備，發現污水處理進水口有不少油泥，研判可能是大量遊客來島上旅遊用餐、業者煮食排放餐飲廢水產生，因此，台東縣環保局輔導當地餐飲業者裝設「油脂截留器」，加強宣導營業場所裝設油水分離設備的重要性，並呼籲裝設後落實定期清理、撈除油脂。

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台東縣政府表示，油脂截留器原理為設置隔板以攔除餐飲廢水中大部分菜渣，再利用油脂與水比重不同的物理性，達到油水分離排放目的。實際配合裝設的餐飲業者直言「裝設油脂截留器後才曉得原來餐飲廢水中的油脂含量這麼恐怖」。希望綠島餐飲業者勿將廢水直接排放水溝，共同維護綠島海域水質。

台東縣環保局指出，綠島目前僅有一處污水處理設施，隨著綠島觀光人口逐年增加，當地污水淨化場的維護面臨嚴峻挑戰。由於綠島餐飲業者排放的廢污水油脂含量高，為確保島上的污水處理設施能正常運作，台東縣辦理「綠島鄉中南寮聚落污水自然淨化保育計畫」，以無償借用方式協助到場安裝，直接在餐廳流理台截除油脂，從源頭削減污染源，藉此降低處理場的維運費用及延長使用年限，希望商家共同為環境維護盡一份心力。

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