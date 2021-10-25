城市美學 建築永續 2021建築園冶獎南市榮獲16座獎項

「2021建築園冶獎」頒獎典禮於今(25)日舉辦，此次共有152件得獎作品，台南市公部門有12案獲獎項殊榮。另民間公共建築景觀類得獎1案，以及私部門共有1大樓2透天案等共16座獲得優質建築獎項。考慮到疫情因素，本屆園冶獎頒獎首度採用行動頒獎典禮方式，特地準備園冶獎外送專車，請小園外送員將獎座宅配到典禮現場，親自送到13個縣市得獎人手中。台南市長黃偉哲表示，建築園冶獎是建築界具有指標性意義的獎項，期許公私部門於明年能繼續為台南爭取優秀成績。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大涼生態公園創造水綠交織的空間體驗，並保留基地榕樹群及金龜樹等老樹，榮獲公共建築景觀類園冶獎（台南市工務局提供）

台南都發局表示，台南市公部門榮獲6項「公共建築景觀類」獎項殊榮，分別是都市發展局「新營鐵道地景公園」、文化局「台南市立圖書館總館新建工程」、工務局「台南市海安路及公園南路道路優質化工程」和「大涼生態公園」、觀光旅遊局「安平運河金色流域」，以及水利局「竹溪水環境改善計畫」。











另外「校園建築景觀類」榮獲4件獎項，分別是「關廟國中老舊校舍拆除重建第二期工程」、「關廟國小老舊校舍拆除重建工程」和「安定區國小校舍重建工程」，以及「民德國中老舊校舍拆除重建工程」。「社區文化景觀營造類」得獎作品分別是柳營區果毅社區發展協會「龍情玉意老宅院的再進化」和官田區台灣城鄉藝農實踐協會「藝農號」。





▲柳營區果毅社區發展協會「龍情玉意老宅院的再進化」榮獲社區文化景觀營造類園冶獎（台南市都發局提供）





