台灣議題敏感！中國外長王毅警告日本：勿試圖踩線踰矩

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王毅透過預錄影片致詞時表示，台灣問題是重大且敏感的問題，牽涉兩國政治基礎，要求日本遵守觸及一中原則的中日四個政治文件，「不能有絲毫含糊，更不能試圖踩線踰矩」。
在釣魚台列嶼（日本稱「尖閣諸島」）主權爭議上，王毅主張「排除外部因素干擾」；對於人權問題，王毅指「不能藉題發揮，當成干涉別國內政的工具」。
報導指出，前首相菅義偉今年4月赴美與美國總統拜登進行美日高峰會談，會後發表的共同聲明中，睽違52年提及「台灣」，強調台海和平與穩定的重要性，並觸及新疆維吾爾自治區的人權問題，對中國的態度與美國同調。
另外，王毅也提及，在氣候變遷、數位經濟、大數據等領域上，中日可攜手合作；明年是中日建交50年，兩國應開拓下一個50年的前景。
日本放送協會（NHK）報導，王毅說，為了振興亞洲這個共同目標，要排除各種外來干擾，致力維護區域穩定與和平。
報導說，王毅雖然沒有明確提及，但發言中針對台灣與人權問題等，牽制對立日深的美國。
日本外務大臣茂木敏充在致詞時則說，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情使日中兩國交流減少，希望明年成為恢復國民交流的契機。
「東京－北京論壇」每年舉行一次，今年與去年都因疫情採取線上形式舉辦。（譯者：顧荃/核稿：陳政一）1101025