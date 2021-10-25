「本土劇娜美」迎合男友上圍激增　閨密痛罵：母豬

33歲「本土劇女神」張家瑋擁有傲人E級豐胸，號稱真人版娜美，今（25）日她以一襲純白女神褲裝，搭超跑現身板橋連鎖燒肉店開幕活動，身材幾乎無可挑剔的張家瑋，竟也為愛做過傻事，有一任交往3年的男友，喜歡G罩杯的大胸女生，張家瑋為了迎合對方喜好，把自己吃到體重接近60公斤，上圍激增到F罩杯，閨密看不下去，痛罵她是「母豬」。
記者羅凌筠/新北報導
2021-10-25 17:57:08
張家瑋有個「戀愛腦」，為另一半付出心甘情願，前男友偏好大胸部，張家瑋竟問對方：「我可以嗎？夠用嗎？」她藉由暴飲暴食，想自然升級罩杯，甚至動念開刀隆乳，雖然上圍暴漲到F罩杯，但是張家瑋把自己吃胖，上鏡頭就吃虧許多，回想不理智的舉動，她笑說：「我當時真的活像被下符或是下蠱，我現在不會了啦。」2人交往3年，最後戀情也無疾而終。
愛吃燒肉的張家瑋表示，拍戲的時候壓力很大，加上角色常常是富有挑戰性的反派，所以光背台詞就非常燒腦，但也找到減壓的方法，就是嗑燒肉，常常下戲的空檔就跟朋友相約到燒肉店大快朵頤，紓解壓力。因為喜歡大口吃肉及小酌，因此跟同樣個性爽朗的老闆變得熟識，今天老闆在板橋展新店，一定要來支持捧場、衝人氣。
張家瑋現身站台也分享近期的計畫，她表示從上一部八點檔殺青之後，突然想到5年前自己就想做的寫真書，沒想到忙拍八點檔就太專注在戲劇上，剛好這一次有空檔，可以好好來執行，至於尺度就會依照作品為主，沒有設限。被問到理想的男友條件，單身5年的張家瑋表示沒有什麼地雷，就是對方有想法，也是真心喜歡她，願意對她好，但目前是非常享受在工作。