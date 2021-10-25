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批朱立倫操作對立　林昶佐：剛好符合中國利益

▲針對朱立倫批評，只會喊抗中保台的民代一定會被罷免，無黨籍立委林昶佐回應「這種說法剛好符合中國的利益」。（資料照／記者呂炯昌攝，2021.01.04）
▲針對朱立倫批評，只會喊抗中保台的民代一定會被罷免，無黨籍立委林昶佐回應「這種說法剛好符合中國的利益」。（資料照／記者呂炯昌攝，2021.01.04）

記者羅婉庭／台北報導

2021-10-25 17:30:24｜2021-10-25 17:40:18

針對國民黨黨主席朱立倫今（25）日表示「一開口就喊抗中保台、不做選民服務的民代一定會被罷免掉」，正面臨罷免的無黨籍議員林昶佐表示，如果國民黨要繼續操作仇恨、煽動對立，他不會迴避，將全力因應。

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朱立倫今早出席活動後表示，每位民代真正要面對的是選區的選民有沒有認真表達民意，有沒有關心民眾最辛苦的時候，不論是疫情、或疫苗、紓困，還有平常對選民的服務，這才是關鍵重點，不要一開口就要搞抗中保台、意識形態，這樣的立委、民代一定會被罷免掉。

對此，林昶佐下午發文表示，謝謝朱立倫對於基層服務的提醒，但他在任立委的5年多來，都是一步一腳印處理選服，在許多基層里長的協助下，許多過往的陳年案件都在他上任後獲得解決，因此得到中正萬華在地人的肯定而連任，並6度獲得優秀立委評鑑。

林昶佐特別說明，當中正萬華的里長中，多數都是國民黨籍，多年來對他團隊服務的肯定，也是對里長們攜手合作的肯定。不過，「為什麼討論到中國滲透的問題，就要被罷免威脅？」林質疑，朱立倫這種說法，不就剛好符合中國的利益，也符合了美國前國務卿萊斯對國民黨黨不理性政治動作的解讀。

林昶佐強調，中國滲透與統戰的問題，已經是包括台灣在內世界各民主陣營都刻不容緩謹慎應對的挑戰，朱立倫應該更嚴肅來面對。許多國家疫情仍然嚴峻的狀況下，台灣現在最重要的，是謹防疫情再起，並全力推動各行各業振興，把握國際契機、讓台灣經濟能蓬勃發展。

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