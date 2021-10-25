美脫口秀犀利談台灣！立委丟豬肝、John Cena辱華全登場
美國知名電視脫口秀節目《上週今夜秀》（Last Week Tonight）最新一集中，主持人約翰．奧利佛（John Oliver）花了約20分鐘大談台灣議題，其中不只提到中國與台灣之間的關係，更以幽默詼諧角度介紹台灣，就連立法院內丟豬內臟、John Cena「辱華」向中國火速道歉等都被一一節目當中，消息曝光後也引發不少熱議。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-10-25 17:46:10
由約翰．奧利佛主持的脫口秀《上週今夜秀》以諷刺時事著稱，而在今（25）日上傳最新一集的影片當中，就以「台灣」為核心並透過幽默詼諧角度來介紹台灣，其中就包含熱愛「吉祥物」卻用完就丟、台灣是珍珠奶茶起源國，也是全世界從汽車到情趣用品當中精密半導體的主要出口國等等。
此外他也提到台灣過去400年來的政權不斷更迭，由荷蘭、日本殖民到國共內戰、蔣介石統治，最後成功民主化的歷程，同時也表示對為何台灣會以「中華台北」之名參與奧運會感到困惑，而就連時至今日立委在國會內大打出手、立法院內丟豬內臟抗議的畫面也被收錄在節目中。
節目中約翰．奧利佛也不諱言中國與台灣的關係，不僅提到中國軍機多次擾台，還指出不少服飾品牌曾因「辱華」而被迫道歉，就連好萊塢明星約翰希南（John Cena）因在受訪時提到「台灣是第一個看到玩命關頭9的國家」，被出征後都得火速以字正腔圓的中文向中國粉絲表達歉；還有WHO官員接受香港媒體訪問時，被問及台灣時裝聾斷訊的尷尬畫面。
最後約翰．奧利佛也總結，或許討論到台灣時不該在只看著過去，而是得著眼在台灣已經是靠2千3百萬人民共同建立起的「一個自由且民主的社會」，更強調台灣的未來要由台灣人要自己來決定。
事實上，由美國HBO公司所製作的知名脫口秀《上週今夜秀》就曾經在三年前因為大酸中國國家主席習近平慘遭封鎖，由於該集不僅提到在習近平領導下的網路審查日漸嚴格，還提到對諾貝爾獎得主劉曉波的迫害，對海外的大外宣政策和「習大大」形象多家嘲諷，節目播出後不僅境內網站完全無法查看相關內容，就連微博上所有提及相關字詞或是約翰．奧利佛的討論都被一夕刪除。