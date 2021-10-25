特企／60年首見　58白金龍限量「源酒」震撼上市！

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白金龍誕生於1962年，歷經60年的時光，其濃厚細緻的東方風味，不但深獲國人喜愛，更揚名國際、屢獲大獎，在國際收藏家間也具高關注度。2019年推出的鍍金特仕版，在國際賽事中脫穎而出，驚艷四方，2020年再推58傳奇紀念版也創全台搶購潮。今年為慶祝白金龍上市60週年，黑松聯手金門酒廠震撼推出58白金龍「源酒」，其取名意指，尋根白金龍發源地「金城老酒廠」，以單一金城老酒廠出品，獨一無二，絕對值得收藏。
單一金城老酒廠出品限量58白金龍源酒，精品噴瓷設計超吸睛
源鄉，回溯白金龍的誕生地，在金城老酒廠遵循古法釀造，並以單一金城老酒廠出品，每一滴酒皆溯源根本，經典「源酒」限量釋出。瓶身特意採用精品噴瓷及燙金技術，並以東方味濃厚的雙龍方式呈現，帶來磅礡的氣勢襯托出源酒的珍稀及限量感。以金城老酒廠作為設計，紀念一甲子的美好及傳承，所有細節都充滿60年來的經典記憶，精心設計必將再創市場話題。
歷經60年第一代白金龍原生麴菌，給你一甲子的獨特風味
源香，釀造出一甲子的獨特風味。這款別具意義的58白金龍源酒，採用歷經60年第一代白金龍原生麴菌，釀製出獨特的酒體，將白金龍60年時光味道都裝入酒中。入口時有古董老沉木香之氣，中段則口感陳年蜜餞酸甜，後段有持久不散的紮實陳香，酒體醇厚協調，入喉的豐富口感，令人難以忘懷！
唯一一次60年經典溯源 限量珍品錯過不再！
黑松攜手金門酒廠，年年推出58金高典限量主題酒，深獲收藏家好評，每每引爆收藏風潮，不論是鍍金特仕版，或是復刻老酒標的傳奇紀念版，一開賣便造成搶購的旋風，甚至在預購期就缺貨。本次為慶祝白金龍上市60週年，推出空前絕後的經典溯源源酒，「源鄉」與「源香」兩大特色結合精美噴瓷瓶身，都讓這款「源酒」不僅紀念價值非凡，更獲得網友一致好評，掀起消費者搶購熱潮。
「白金龍上市60週年經典紀念版」即日起全台各地區酒類專賣店開放上架；11/1起家樂福、愛買、大潤發、全聯陸續開賣；全家便利商店FamiPort、萊爾富及OK便利商店陸續開放預購。每瓶建議售價695元 (實際價格及庫存皆依各通路為準，數量有限售完為止)，珍稀推出，不容錯過！
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