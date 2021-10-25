厄瓜多第一高峰發生雪崩　造成3死3失蹤

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厄瓜多ECU911安全專線先前的一份報告稱，事故導致4名登山客死亡、1人受傷。
當局並未說明登山客的國籍，但據基多報紙「商報」（El Comercio），登山隊成員都是本國人。
消防隊員指出，本次雪崩是由「天氣狀況」造成，並非任何火山活動所引起。
青坡拉索火山是一座休火山，海拔6310公尺，位於基多以南約130公里處，其頂峰是地表距離地心最遠的一點，終年被白雪和冰川覆蓋，每年都會吸引本國和外國登山客前來挑戰。
基多地球物理研究所（Geophysical Institute of Quito）指出，青坡拉索火山上次噴發的時間點介於5世紀初至7世紀末之間，噴發間隔約為1000年。
數十年來，這座火山曾經發生多起致命事故。2003年，登山客在距離頂峰約700公尺處發現一架1976年墜毀飛機的殘骸，當時機上有59人。這架本國籍飛機撞上1座石牆，墜毀後又被雪崩覆蓋。
2015年，登山客在海拔約5500公尺處發現3具遺骸，據信他們已失蹤20到30年之久。
早在1994年，一場雪崩也曾奪走10人的生命，其中包括1名瑞士籍與6名法國籍登山家。（譯者：施施/核稿：林治平）1101025