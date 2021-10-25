JKF女郎撞臉莫文蔚　拍性感床照化身「臥房DJ」

「焦糖美女」步步因外貌神似港星莫文蔚備受關注，她近來登上JKF雜誌封面女郎，健康黝黑的肌膚、電力十足的媚眼讓人難以抗拒，這次她穿上蕾絲內衣拍攝性感床照，向粉絲喊話「快把我帶回家收藏」，同時爆料疫情期間，喜歡待在家當「臥房DJ」。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-10-25 18:20:23
步步因為疫情關係打亂本來的計畫，卻也開啟了斜槓人生，今年她跨領域當起Youtuber，並考取房仲證照，順利進入房仲產業上班：「房仲這職業很辛苦，很多買家都認爲我太年輕，還是個小菜鳥，不過我希望可以把工作當作是一種學習，吃苦當吃補，活到老學到老，不是為了賺錢而是學習。」
宅在家期間，步步開始培養一些特殊技能，愛好音樂的她不時會在家裡練習當個「臥房DJ」，養成看書的習慣：「現在不少人都被IG、FB牽制住，看看社群頁面就輕易對人下評論，透過網路無法展現百分百的呈現，這其實也是網路世界迷人的地方，對於網友一些見解評論，自己會輕鬆看待，很多事在慢慢了解過後，就相信一切都會有不同的轉變。」
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