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蕭敬騰批Toyz反被轟　網灌爆日料店評價

▲蕭敬騰經營的日料店，Google評價遭網友灌爆。（圖／華納音樂提供）
▲蕭敬騰經營的日料店，Google評價遭網友灌爆。（圖／華納音樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-10-25 18:50:15｜2021-10-25 19:19:49

蕭敬騰經營的日式料理店日前推出防疫外送便當，不過卻被自稱「美食公道伯」的網紅Toyz給予負評，讓蕭敬騰近日上節目宣傳時談到此事，爆氣表示「他沒資格跟我對話」，卻引起Toyz的死對頭統神反彈，現在甚至波及到經營的餐廳在Google上的評價。

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大批網友在蕭敬騰經營的日式料理店的Google評價上狂刷1星，導致現在餐廳的評價跌到1.5顆星，針對此事，《NOWnews 今日新聞》詢問蕭敬騰所屬的喜鵲娛樂，喜鵲娛樂暫不回應，僅強調以今（25）日稍早發表的回應為主：「尊重所有人的想法。」並表示任何人開店做生意，都有被批評的準備，由其蕭敬騰是公眾人物，深知此道理，有人支持必定有人反對，無論演出或做任何事，不可能不接受批評，「蕭敬騰開餐廳是為了分享美食，創造就業機會。」

▲蕭敬騰經營的日料店遭網友灌爆。（圖／翻攝Google地圖）
▲蕭敬騰經營的日料店遭網友灌爆。（圖／翻攝Google地圖）
統神日前得知蕭敬騰在受訪時狠批Toyz「沒資格對話」後，在直播上憤怒回擊蕭敬騰，他提到Toyz批評日料餐廳便當的事情，已經是3、4個月前了，但蕭敬騰直到近期才回應，因此嗆聲：「去唱歌你的歌啦！」而蕭敬騰對於批評Toyz一事，今天一早也透過喜鵲娛樂回應：「對方販毒犯法，不能接受的不是評論，不能接受的是一位行為踰矩的人。」

▲蕭敬騰轟Toyz沒資格跟他對話。（圖／華納音樂提供）
▲蕭敬騰轟Toyz，意外引起軒然大波。（圖／華納音樂提供）

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