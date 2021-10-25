高端打不完　陳時中：援贈他國是選項之一

衛福部長陳時中今（25）日在立法院備詢時表示，國內還有數百萬劑的高端疫苗庫存，可能打不完。不過高端正努力在巴拉圭申請EUA，也有許多國家正與台灣接洽疫苗，送給他國也是選項之一。
記者張志康/綜合報導
2021-10-25 18:51:21
陳時中今日下午在立法院社會福利及衛生環境委員會備詢時表示，截至目前，高端疫苗已驗收約223萬劑，已接種136萬劑。立法委員洪孟楷詢問，近期高端疫苗接種量大減，剩餘疫苗是否可能用不完？陳時中坦言，疫苗接種高峰已過，確實可能用不完，政府與高端簽約是500萬劑加上500萬劑開口合約，若用不到500萬劑，就不會再買開口合約的500萬劑。
另外，針對剩餘的高端疫苗該如何處理，陳時中表示，由於疫苗效期僅6個月，將透過催打或援贈他國等方式。陳時中指出，目前高端疫苗努力在巴拉圭申請緊急使用授權（EUA），未來也可能送給他國，有很多國家向台灣接洽疫苗，有哪些國家不便透露。
另外，立委高虹安也質疑，隨國內疫苗涵蓋率提升，但截至10月22日已有933例接種後死亡通報，其中有多少人已完成預防接種受害救濟審議？陳時中答詢時表示，由於涉及專業，審議需要時間，也相當困難，截至目前還沒有審定的案件。
不過，陳時中也表示，由於目前審查時間真的太長，也是個問題，預計要將審查6個月期限縮短至2.5個月，並增聘專家，同時由中央直接蒐集病例，加速相關流程。