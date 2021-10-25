後疫情時代　產官學齊聚府城振興觀光產業

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此次的響應單位國際扶輪3470地區總監吳中仁指出，國際扶輪在2021-2022年度特別希望扶輪社之間，尤其是與政府機構及非扶輪社友來合作推動扶輪服務日，並針對國際扶輪長期關注的七大焦點領域中的「社區經濟發展」，本次活動結合扶輪社眾多優秀企業主共同提倡支持國旅，目的就是希望有效振興觀光，以及國際扶輪3510地區總監蔡政旺表示，扶輪今年的口號是「以服務改善人生」, AVEC協助觀光生態圈整合後,提供了消費者更超值的配套優惠,未來社團的聯誼活動運用搭配同時促進觀光產業振興,十分有意義！
AVEC理事長亦是在一起管顧科技股份有限公司董事長薛煒立指出，近年來疫情爆發，加速改變人們的生活方式與消費習慣，從實體消費逐漸走向網路消費時代；透過市場端與需求端分析，商業服務業若能建立跨域、跨業的創新營運模式，讓不同產業的數據鏈，透過同一平臺即時共享流通，了解不同類型消費者習慣差異性，將能擴大彼此客群，進而活絡經濟。日前在經濟部工業局大力支持下，在一起管顧科技股份有限公司與財團法人商業發展研究院及大綜電腦系統股份有限公司攜手打造「新型態雲端智慧觀光產業整合平臺」，整合觀光、住宿、餐飲、服務、零售五大產業領域，結合產官學研各界相關資源與知識，建立全球觀光產業會員點數交易雲端平臺，並提供企業以AI分析客戶輪廓、使用者行為習慣與偏好的精準行銷，串聯相關產業供應鏈整合，並提供會員優惠，希望藉此帶動重複性消費，進而達到活絡經濟效果。目前已在今年八月與九月先後與「阿瘦皮鞋」、「World Gym」完成會員聯名合作，未來將透過虛實的跨域.跨業整合及會員導客，共同為振興國內觀光盡心力！
中臺灣觀光產業聯盟黃正聰理事長表示：今年觀光產業遭遇空前的衝擊，急需整合資源。此次由AVEC在經濟部工業局支持下，推動跨業合作，可望開創新市場，走出觀光產業新藍海。
商研院CDRI許添財董事長表示，因應疫情衝擊如何化危機為轉機，在空前巨變與挑戰的環境與時刻，跨域整合及打造全新生態圈是必然的趨勢，「新型態雲端智慧觀光產業整合平臺」計畫整合觀光、住宿、餐飲、服務、零售五大產業領域，結合產學界相關資源與知識，建立全球觀光旅館產業的會員點數交易雲端平台，有效提供企業使用者行為習慣與偏好之精準行銷及全新的商業模式。此次活動加上四城聯手共同振興觀光產業，相信將與中央發放的五倍券發揮加乘效益，幫助業者在後疫情時代搶占先機、挹注營收。
工研院蔡秀如經理表示：觀光產業是一個共生共榮的生態圈，觀光工廠做為新興的產業型態，很高興能結合各項觀光資源，經濟部工業局也大力支持，今年配合振興也推出觀光工廠遨遊線上購，除了整合全台161家觀光工廠的介紹與購物體驗，還有買一送一的超值優惠活動，歡迎大家上網搜尋觀光工廠遨遊購。
第二場論壇「觀光生態圈如何有效結盟提升消費產值」，AVEC學會薛煒立理事長點出，AVEC一路從去年協助飯店導客，到透過國內企業培訓，讓企業福委會認識國旅，到配合整合政府安心遊補助攜手眾多旅行觀光業者，為飯店業者創造實際訂單。參與貴賓有力麗觀光連鎖飯店蔡宗易董事長、拉亞漢堡＿森邦股份有限公司徐沛源執行董事、阿瘦實業林群嶺公關長、中華民國觀光工廠促進協會許立昇理事長、臺灣餐飲聯盟李日東理事長，共同對觀光生態圈如何有效結盟提升消費產值進行討論。
中華民國觀光工廠促進協會許立昇理事長表示：觀光工廠促進協會最長期目標是推動觀光工廠品牌，創造一個從消費者安心旅遊、廠家用心經營、政府放心推廣的3贏格局，讓觀光工廠成為台灣行銷的一個重要品牌推廣目標，透過這次高峰會的交流，未來也期望透過在一起雲端智慧觀光平臺接軌國際市場，並與品牌強強聯手共同行銷，期待為觀光工廠業者帶來新契機。
力麗觀光連鎖飯店蔡宗易董事長表示產業力求創新、特色及滿足客戶需求，進而超越客戶期待，觀光產業服務「人」的產業，在紅海市場如何突破，搶進藍海市場，取得領先，最具價值的方式是「異業結盟」~不僅滿足客戶需求，超越客戶期待，更能創造客戶需求，AVEC學會能在疫情期間向政府提供多項建言，也能督促相關單位落實照顧產業，在此期間汰弱轉型，也期許各產業能多合作建立強強聯盟，為客戶創造更好的服務。
阿瘦表示，看好國內旅遊人氣回溫，除了從鞋本業滿足「履」行場景的需要，此次與AVEC合作將有200萬會員直接受益，結合生活、美食、旅遊，提供會員獨享的優惠內容與點數兌換的福利，未來將持續開發會員專屬的服務，滿足卡友的多元使用需求。