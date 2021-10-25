德馨復合政三代帥廚「重新歸零」　男友瞎控陪酒付出代價

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近來韓星金宣虎被前女友「毀滅性爆料」，德馨看了心有戚戚焉，想用製作人的長才拍攝1部關於網路霸凌的影片，她說：「最近很多藝人的另一半在網路公開相處過程，大家輿論風向一面倒，有些事不是表面上所聽所見，不要輕易被帶風向，雖說藝人賺的是公共財，應該被放大檢視，但是因為宗教，我很相信業力，網路發言真的要謹慎，有些人因為這樣被霸凌輕生，這是共業，大家都有罪。」問她男友有受業力影響嗎？德馨說：「有啊，他的粉絲跑光光，大家對他產生不信任感，每個人都要為自己言行負責。」
德馨擔任製作人，拍攝預算350萬元的《顧巢．抾箬仔》，自掏腰包解決超支的10萬元。該劇是一部啟發自雲林在地故事，以台灣珍貴稀有的保育類動物八色鳥貫穿全片，抾箬仔是雲林在地人對八色鳥的稱呼，德馨強調該劇是以純台語發音，儼然是全新挑戰，希望觀眾透過該劇看到台語很深的文化底蘊，她也提到成本控制極為困難，笑說：「畢竟無法邀請八色鳥本人來演出。」她先請專家製作栩栩如生的標本，拍完後的動畫製作經費更是驚人，演員們附和說：「八色鳥是全片最貴的演員。」
許乃涵不會台語，反覆聽黃鐙輝一句一句錄的台詞學發音，被黃鐙輝大讚是「語言天才」，回憶拍攝期間，雲林鄉親熱情招待當地美食，煮羊肉爐時甚至下整瓶酒，她笑言：「吃完晚上都對不到焦。」後來鄉親貼心把肉和湯分開，演員們才敢大快朵頤。柯宇綸在拍攝此部戲前，已經3年沒拍戲了，因此相當珍惜機會，且又可以藉此努力練台語，他拍完到現在也不忘常練習，「今天坐計程車過來，一路用台語和司機聊天，最後少算我5元。」
黃鐙輝從小和奶奶說台語：「自認是無敵了。」但這次拍攝時要用文言文和專有名詞，直翻就會翻錯，雖然他台語流暢，但平日要求小孩在家說台語被拒絕，他還要求小孩將客家話當作母語，原來是因為他最近發現自己身世撲朔迷離，透露曾祖父母輩可能有台南「詔安客家人」，自嘲是「奧客」，因此想讓小孩先學客語再教自己，開玩笑說：「有機會選客委會主委。」
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