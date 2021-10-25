桃342公頃重金屬污染農地　110年全部完成整治

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鄭文燦表示，今年特別向環保署爭取「桃園市農地污染源預防管理計畫」，針對高污染潛勢圳路進行24小時自動連續水質監測，並規劃可行的污染防治策略或協助農田水利署評估合適的替代水源，杜絕工廠非法排放及預防農田再次遭受污染。
環保局長呂理德表示，104年前完成約61公頃農地整治，自鄭市長上任後，請環保局全力執行農地污染的整治工作，並設定在110年底前務必完成農田污染整治的目標，並向環保署申請經費，分年分區規劃4個期數的農地污染改善工作，整治面積約281公頃，終於在今年10月如期達標，早期雜草叢生荒蕪的農田，如今已有多處稻作復耕的盛況。
在蘆竹區從事農田代耕業陳先生也提到，多年前環保局通知他有好幾筆農田被重金屬污染，不能去收成，而且稻米全部都要載去銷燬，看到辛苦地耕作卻只能燒掉心裡頭真的在淌血，後來看到環保局這幾年來陸續把污染的農田換土跟翻土，農田都處理好了，在這兩、三年來的耕作，目前種出來的品質跟收成量都和以前種的都差不多；蘆竹區楊姓農民說早期溪裡的水真的很髒，附近工廠的廢水都沒好好處理就排放出來，但這些年看到環境生態的真的改變了，魚群回來了，最近三、四年又看到大肚魚、孔雀魚及吳郭魚的蹤影，水質真的比以前好很多。
環保局表示，接下來除了持續落實已推動的新街溪、埔心溪及南崁溪流域廢（污）水排放總量管制，以及對轄區內的工廠不眠不休的監督與稽查外，為確保食安問題，農地土壤重金屬濃度達土壤污染監測標準者，定期執行土壤採樣與檢測工作，捍衛環境保護也要讓生生不息的綠金再創經濟生機。