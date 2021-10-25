台捷簽5項MOU促產研合作　涵蓋太空、綠能與智慧機械

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去年捷克議長維特齊（Milos Vystrcil）訪台時，台捷就智慧城市與AIOT、創新創業及智慧機械以及金融與觀光領域等合作簽署3項MOU；這次台捷將擴大範圍，在5G、半導體、醫療器材、資安等面向擴展合作。
國發會晚間發布新聞稿指出，在龔明鑫、吳政忠及維特齊共同見證下，台捷雙方簽署網路安全、太空合作、觸媒技術、綠色能源、智慧機械等5項產研合作MOU。
國發會指出，台灣資策會將就捷克重大基礎建設進行台捷資安合作；台灣太空產業發展協會與捷克太空產業聯盟簽署MOU，將致力促進台捷在太空產業的資訊交流及科技發展，而太空中心主任吳宗信也致贈台灣「福衛七號」模型給捷克方。
此外，台灣工研院將在觸媒技術及綠色能源領域，進一步與捷克科學院共同進行技術開發及應用；智慧機械領域則由台灣精機中心與捷克整合及應用相關智慧化監控技術。
龔明鑫於台捷投資論壇開幕式暨MOU簽署儀式致詞時指出，台灣跟捷克一樣愛好民主自由，台捷雙邊可以攜手合作，在全球供應鏈重新布局的時刻，共同在國際扮演關鍵力量。
他表示，再次感謝維特齊去年8月率團訪台強化雙邊交流，台灣在疫情期間曾捐贈醫療口罩等防疫物資及設備給捷克，捷克也捐贈3萬劑疫苗予台灣。
龔明鑫說，總統蔡英文將這樣珍貴友誼稱作「良善的循環」；這次出訪捷克，預期將「良善的循環」擴大至產業及經貿合作等面向。
龔明鑫致詞結尾更說：「去年參議長訪台引述一句捷克俗諺說，『有心，就能找到路』，現在，合作的路已經找到了，正是我們邁開步伐，共同大步向前的時刻。」
國發會指出，會後龔明鑫率領各部會，與維特齊、參議員及捷方相關部門進行會談，內容涉及5G、電動車、半導體、生技醫藥等議題合作；同一時間，雙方企業舉辦台捷商機媒合會，預計將有超過170場次面對面洽談。（編輯：林克倫）1101025