高調邀國手用餐遭陸出征　小S大方曝「飯局後續」

藝人小S前陣子因在社群平台上高調邀請洪源禧、林昀儒等「奧運國手」到家裡吃飯、發文支持中華隊而遭大陸網友撻伐，同時痛失許多大陸品牌的代言和合作，透過微博澄清「我不是台獨」後就幾乎消失。今（26）日小S出席公益活動時，也透露與國手們飯局的後續。
記者侯家瑜/台北報導
2021-10-26 15:35:34｜2021-10-26 15:42:06
被問到私下是否有與洪源禧和女兒許老三一同吃飯，小S表示：「他們後來就開始緊急進入下一個比賽的訓練，他應該知道我是開玩笑，不過也有感謝我的邀約。」至於許老三會不會失望，她則笑說：「她忘這件事情忘很快。」
小S近日在賈永婕曬出的一張合照中，因穿著寬鬆的衣服，而被網友質疑有身孕，對此，小S激動回應：「那是因為衣服裡面是刷毛的關係，我沒有懷孕，也不會再懷孕了！」還開玩笑請大家多去了解衣服的材質。
另外賈永婕日前透露幫小S縫補13年的舊包，小S自爆媽媽也曾因包包而碎念她，媽媽向她說：「我拜託妳，雖然現在工作量變少，但好歹妳也是個大明星，名牌被妳用得像一個乞丐包。」不過小S不願意：「難道我會換一個包，就會增加1000萬個粉絲嗎？大家會喜歡或討厭我，一定是因為我的人格魅力，不會因為是因為我的包包。」坦言會獨愛該包包，是因為它非常牢固：「它的肩帶支撐點都沒有破，這包包我能不買嗎？」