拜登簽了！外籍客赴美須打完疫苗　認可AZ、BNT和莫德納

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報導指出，這項2週內將生效的新規定，18歲以下者、特定新冠疫苗臨床試驗參與者、健康因素不宜接種疫苗者、緊急或人道因素獲官方認證須赴美者，以及來自疫苗完整接種率10%以下的國家且持非旅遊簽證的民眾可以免除。2至17歲的孩童與青少年雖不受疫苗規定限制，但仍須持檢驗陰性報告，若隨行大人已完成疫苗接種，未打疫苗的2至17歲孩童可持出發前3天內報告；若單獨旅行或隨行大人未打完疫苗，則須持出發前1天內報告。
拜登政府並詳細說明了航空公司必須遵守的要求，外國航空旅客需要提供「官方來源」的疫苗接種文件，而若旅客施打的是2劑型疫苗，則航空公司必須確認最後一次接種日期至少比登機日早2週。
認可疫苗部分，美國FDA與世衛核准的緊急使用清單疫苗，包含莫德納(Moderna)、輝瑞/BNT、單劑型嬌生(Johnson & Johnson)、阿斯特捷利康(AstraZeneca，AZ）、印度版AZ疫苗Covishield、中國國藥和中國科興，若以此標準來看，台灣的國產疫苗高端應不在列。
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