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拜登簽了！外籍客赴美須打完疫苗　認可AZ、BNT和莫德納

▲11月8日起，所有外籍旅客須打完2劑獲美國食品暨藥物管理局(FDA)或世界衛生組織(WHO)核准之疫苗才可入境美國。圖為莫德納。（圖／美聯社／達志影像）
▲11月8日起，所有外籍旅客須打完2劑獲美國食品暨藥物管理局(FDA)或世界衛生組織(WHO)核准之疫苗才可入境美國。圖為莫德納。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-10-26 07:06:41｜2021-10-26 07:16:15

白宮宣布入境新規細節，11月8日起，所有外籍旅客須打完2劑獲美國食品暨藥物管理局(FDA)或世界衛生組織(WHO)核准之疫苗才可入境。

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綜合《路透社》等外媒報導，美國總統拜登(Joe Biden)已簽署行政命令，11月8日起，取消對中國、印度和歐洲大部分地區的嚴格旅行限制，並要求所有赴美外籍旅客，登機前須出示2種文件，包括完整接種證明及出發前3天內檢驗陰性報告。至於未完整接種民眾，包括美國公民、美國永久居民及特殊原因豁免族群，則須在出發前1天內進行篩檢。

報導指出，這項2週內將生效的新規定，18歲以下者、特定新冠疫苗臨床試驗參與者、健康因素不宜接種疫苗者、緊急或人道因素獲官方認證須赴美者，以及來自疫苗完整接種率10%以下的國家且持非旅遊簽證的民眾可以免除。2至17歲的孩童與青少年雖不受疫苗規定限制，但仍須持檢驗陰性報告，若隨行大人已完成疫苗接種，未打疫苗的2至17歲孩童可持出發前3天內報告；若單獨旅行或隨行大人未打完疫苗，則須持出發前1天內報告。

拜登政府並詳細說明了航空公司必須遵守的要求，外國航空旅客需要提供「官方來源」的疫苗接種文件，而若旅客施打的是2劑型疫苗，則航空公司必須確認最後一次接種日期至少比登機日早2週。

認可疫苗部分，美國FDA與世衛核准的緊急使用清單疫苗，包含莫德納(Moderna)、輝瑞/BNT、單劑型嬌生(Johnson & Johnson)、阿斯特捷利康(AstraZeneca，AZ）、印度版AZ疫苗Covishield、中國國藥和中國科興，若以此標準來看，台灣的國產疫苗高端應不在列。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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