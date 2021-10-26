NOW早報／涉內線交易官司纏訟15年！趙建銘提前一天入獄

我是廣告 請繼續往下閱讀
回顧過去案情，2005年間，前台開董事長蘇德建、寬頻房訊總經理游世一等人，對趙建銘透露台開利多內線消息，隨後趙建銘跟趙玉柱利用趙母名義，先是低價收購5000張台開股票，等利多消息公布後，再以高價賣出獲利破億，之後趙家父子、蘇德建、游世一被控違反《證券交易法》內線交易罪起訴。案件纏訟15年後，去年10月間，高院更五審判趙建銘、趙玉柱各3年8月、4年徒刑，最高院駁回上訴定讞。（編輯：倪浩軒）
今日天氣／水氣終於減少了！白天全台溫度回升
中央氣象局今（26）日表示，今天仍吹東北風，不過水氣減少，大台北偶有零星短暫雨，基隆北海岸及東半部局部短暫雨，其他地方為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨；溫度方面，北部、東北部早晚稍涼，低溫約21度左右，其他地區地溫約22至24度；高溫方面，桃園以北及宜蘭約24至26度，其他地方27至30度，感受上較溫暖舒適。
再修選罷法？朱立倫：就算最高門檻陳柏惟還是被罷掉
針對民進黨內部傳出再檢討選罷法門檻聲音，朱立倫昨（25）日出席《重返歷史現場》慶祝抗戰勝利暨臺灣光復76週年紀念座談後受訪表示，民進黨的翻桌不是新聞，民進黨的民主就是鴨霸式的民主，只要他們認為是對的就是對的。
朱立倫批評，民進黨一下嫌罷免門檻過高、一下又嫌門檻過低，只要罷免對象是國民黨，就覺得門檻越低越好，如果罷免對象是綠營，就門檻越高越好，「哪有這麼回事？」不要忘了這次就算依據2016修法前最高門檻，陳柏惟還是被罷掉。
針對蔡英文總統罷韓時說台灣民主往前走一步，刪Q後說台灣民主還要加強，朱立倫回應，民主的詮釋權在全民身上，絕對不在民進黨口中，更不是在蔡總統眼中，只要對民進黨有利就叫民主向前，只要對民進黨不利的叫民主要反省檢討，真正傷害民主的是民進黨，「如果蔡總統今天能真正瞭解台中第二選區民眾關心的民生議題，就不會說出這麼荒謬的說法」。
蕭敬騰批Toyz反被轟 網灌爆日料店評價
蕭敬騰經營的日式料理店日前推出防疫外送便當，不過卻被自稱「美食公道伯」的網紅Toyz給予負評，讓蕭敬騰近日上節目宣傳時談到此事，爆氣表示「他沒資格跟我對話」，卻引起Toyz的死對頭統神反彈，現在甚至波及到經營的餐廳在Google上的評價。
大批網友在蕭敬騰經營的日式料理店的Google評價上狂刷1星，導致現在餐廳的評價跌到1.5顆星，針對此事，《NOWnews 今日新聞》詢問蕭敬騰所屬的喜鵲娛樂，喜鵲娛樂暫不回應，僅強調以（25）日發表的回應為主：「尊重所有人的想法。」並表示任何人開店做生意，都有被批評的準備，由其蕭敬騰是公眾人物，深知此道理，有人支持必定有人反對，無論演出或做任何事，不可能不接受批評，「蕭敬騰開餐廳是為了分享美食，創造就業機會。」
印度神童預言又中！比特幣谷底大反彈 再曝全球危險時期
「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）先前多次預言命中全球情勢以及疫情變化，每次開金口都引起關注。而日前他曾針對虛擬貨幣的趨勢作出預言，結果再度命中，完整預言內容也再度備受討論。
阿南德9月21日時曾發布一段影片，內容也有特別提到虛擬貨幣的未來走向，他曾預測「虛擬貨幣價格會在11月底前破紀錄」。沒想到當時才剛預言完，中國大陸就發布防範炒作虛擬貨幣的相關規定，讓當時虛擬貨幣價格狂瀉不止，指標性的比特幣也跌破4萬美元大關，不少人也等著看阿南德的笑話。
沒想到時間來到10月初，虛擬貨幣開始逆勢上漲，到了10月20日晚間，比特幣更一度飆漲至66974美元，再度打破歷今年四月創下的64888美元，成為歷史新紀錄。然而當時阿南德的完整預言中，也曾提醒投資者「加密貨幣市場將於11月21日有大回調」，這將有助於加密貨幣的未來發展，否則會如「鬱金香狂熱」般面臨泡沫化。但最後阿南德也建議「別將畢生積蓄投資在不穩定、類似賭博的東西」。
只送不賣「杯套」裝不下自家大杯飲料？麥當勞回應了
為回饋顧客對「24hr歡樂送」的支持，台灣麥當勞自10/20起至11/23，凡於歡樂送網路訂餐單筆消費滿350元，即可隨餐免費贈送「麥麥經典杯套」經典款式乙個。杯套提供經典薯條、美味起司、歡聚薯光與芝麻麵包共四種款式，趣味呈現沾番茄醬的薯條、香濃融化起司以及金黃色麵包上撒滿香甜芝麻粒的模樣。
台灣麥當勞歡樂送推出限量「麥麥經典杯套」只送不賣活動，可愛造型引起網友搶著蒐藏。不過日前有網友在麥當勞消費滿額後獲贈杯套，實際使用卻發現裝不下同品牌大杯飲料。對此，業者接受《NOWnews》電訪回應表示，為方便顧客使用並增加蒐集的趣味性，「麥麥經典杯套」一共推出四種款式，杯套的規格適用於最熱銷的麥當勞「中杯」冷飲，以及一般市售手搖飲料杯尺寸，讓消費者能使用於最常見的飲料杯上，方便隨身攜帶響應環保。（編輯：張嘉哲）