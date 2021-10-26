駐紐約辦事處：北京操作一中原則　徒增國際反感

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張軍先前接受澎湃新聞專訪時說，對北京來說，上述決議是「對歷史不公的糾錯糾偏」。
他接受中國中央廣播電視總台專訪時宣稱，聯大第2758號決議再次確認一中原則，並說聯合國憲章規定只有主權國家才能加入，「台灣是中國的一個省，沒有資格加入聯合國」。
中華民國駐紐約辦事處發布新聞稿嚴正駁斥張軍，重申1971年通過的聯大第2758號決議僅處理中國代表權問題，未提及台灣是中華人民共和國的一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣。
駐紐約辦事處說，唯有透過民主程序選出的台灣政府，才能代表2350萬台灣人民在國際社會發言。
北京近年加強壓縮台灣國際空間，台灣已連5年未獲邀參加世界衛生大會（WHA），台灣民眾持護照不得進入聯合國場域，媒體也無法取得採訪證實地報導聯合國相關會議及活動。
新聞稿寫道，中華人民共和國政府不斷錯誤引用聯大第2758號決議，施壓聯合國及其專門機構，作為排除台灣人民國際參與的依據，並將這份決議與一中原則掛鉤，意圖剝奪中華民國主權地位、在國際間製造台灣隸屬中華人民共和國的假象，違背聯合國普遍性原則及「不遺漏任何人」宗旨，「我們予以最嚴厲的譴責」。
駐紐約辦事處說，不論是依據國際法、歷史事實與兩岸現實，中華民國是主權國家，台灣從來都不是中華人民共和國的一部分；兩岸互不隸屬是台海現狀，也是客觀事實。
文末寫道：「中國政府妄圖將其虛構的一中原則強加於其他國家及國際組織的做法，只會徒增台灣人民及國際社會對於中國政府蠻橫霸凌的反感與厭惡。」（編輯：周永捷）1101026