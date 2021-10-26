北京抗疫「非必要不出市」！患者發燒硬打麻將　下場曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
由於確診者在北京的足跡，涉及人員密集度高的地方，目前判定密切接觸者1534人，涉及區域已經立刻封閉管控，包含商場、銀行、市場、醫院等。與此同時，官方也加強對棋牌室（麻將館）、小藥店、小診所的監督檢查，昌平全區298家棋牌室已全部關閉，並關閉無法落實防控措施的35家藥店、16家診所。
至於上文提到的，出現症狀未報還邀人打麻將的確診者，已被當局刑事立案偵查。據了解，這對夫妻住在昌平區宏福苑小區，本月16日自內蒙古自治區額濟納旗旅遊返京後就出現喉嚨痛、發燒等症狀，在額濟納旗於19日升級為中風險地區後，也沒向所在社區主動報告。
北京市政府25日在記者會上強調，當前疫情形勢嚴峻複雜，首都面臨的風險和防控壓力持續增加，將對進京管理、首都防控措施等做出嚴格調整。從有感染者的縣（市、區、旗）及14天內有相關旅居史的人員，嚴格限制進入及返京；其他地級市縣人員，非必要不得進京，確需赴京者須持有檢測證明，抵京後進行14天健康監測；另外，全國各地機場、火車站、長途客運站對赴京人員嚴查「北京健康寶」，嚴阻非綠碼者登機、登車。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。