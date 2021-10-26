死者突復活！葬儀社收屍驚見有呼吸 胞姊怒控消防員疏失
本月21日晚間，新竹湖口一名48歲的童姓男子，因在租屋處浴室跌倒，友人發現後急忙通報警消，事後，童男胞姊指控救護人員到場後，僅摸摸脈搏就判定弟弟已死亡、不用送醫，不料當她通知葬儀社人員，來現場搬運大體時，赫然發現弟弟還有呼吸心跳，這才緊急呼叫救護車送醫。胞姊控訴，如果第一時間就送醫搶救，弟弟或許有機會好轉，但卻因為大意疏忽，如今弟弟還在醫院搶救，後續會提出告訴，並希望救護員應更加謹慎。對此，新竹縣消防局長孫福佑表示，將針對此個案深切檢討，加強救護勤務的教育訓練。
編輯中心/綜合報導
2021-10-26 08:38:02
據《自由時報》報導，21日晚間，童男友人因聯繫不上弟弟，因此報警並請房東到現場了解，最後由房東持鑰匙進入屋內，當時警方跟其友人進入時，發現童男面朝下倒在浴室，立即通報消防救護人員，但救護人抵達後，僅摸摸脈搏就表示已失去呼吸心跳，警方隨即通知家人來認屍。童男姊姊表示，她請來葬儀社人員搬運大體，不料卻驚見弟弟還有呼吸心跳，因此再次通報救護車，送往竹北東元綜合醫院急救，而童男疑似有顱內出血，目前手術後尚未脫離險境。
對此，東元綜合醫院副院長林鎮宇表示，童男到院時昏迷無意識，且嚴重腦出血，立即開刀清除血塊，目前仍在加護病房搶救中，但情況不樂觀。而事發之後，新竹縣消防局長孫福佑表示，當時消防接獲通報，發現童男面朝下倒在浴室，觸摸頸動脈無跳動跡象、也沒有呼吸，加上手下臂呈現僵硬，所以依照經驗判定已死亡多時，不建議送醫。孫福佑指出，當時值勤的3名隊員，都經過相關專業救護技術訓練，而執勤救護時，隊員僅能能患者的外觀和反應做判斷，無醫療行為，但後續會針對此案深切檢討，要求落實救護評估流程。（編輯：林盈君）