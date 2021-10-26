陷「線民」風暴　黃國書：我有汙點、沒資格再與大家同行

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據了解，黃國書於21日早上「正式退群」，他在退群前向所有黨籍立委發出訊息指出，「再一次向社會、向歷史、像所有的同志深沉道歉。決定三退是負起政治責任，接下來就是歷史責任。容我在一段時間後用所有可能的記憶重構那些在黨國體制下佈建的過程，以協助國家轉型正義工程。震驚錯愕但無須不捨，愧疚承擔且讓我三退而行」。
黃國書今日早上再次透過臉書表示，他家路旁有支監視器，或正在紀錄著他生活的日常。自己出門時 ，偶而會抬頭望了一眼 ；也會想著，它為什麼被設置在那？若它有自由意志，它又會願意被安裝在那嗎？「在久遠的那段歴史節點裡，我也曾經作為監視器般，工具性的存在著」。
黃國書說，重新打開過往的這段錯誤難堪，真的很抱歉，他依然憎惡著當時自己的不夠勇敢。因為一時的怯弱舆恐懼戰勝脆弱的心理素質，於是從此被掌握利用陷入無間，而不能自己。
他說，自己羨慕有些同志有著堅強的人格特質，在那個衝撞的年代，義無反顧、勇往直前。所以自己深自懊悔、反省 ，也認為在完成階段性選民的付託之後，因為污點而不再有資格與大家同行。
黃國書說，他從政以來兢兢業業、加倍努力，但這無法也不應該抵銷過去的錯誤。隨著自己的成長和投入公眾事務，他更加學習也認識到自己過往曾經作為黨國工具的不正義和傷害 ，所以應該負起責任。
黃國書表示，面對許多的批評指教，他再次致上深深的歉意，但他沒有資格為自己辯解，而會繼續反省，並在剩餘有限的時間裡，加倍認真，完成各項工作努力彌補。
黃國書說，也有許多送暖的支持者朋友同志，尤其是他敬重的民進黨立法院黨團總召柯建銘，「你們的鼓勵鞭策，我非常感謝也感羞愧；感謝在此刻不離不棄的溫暖支撐，但請別再說我勇敢，因為這恰恰是過去到現在，我最欠缺的」。
至於未來，黃國書強調，在公眾事務上，他只有義務，沒有權利，並在離開之後，奉獻公益，繼續找尋自我救贖之路，或許這是他所僅有能回報大家的，而時間會檢驗著。