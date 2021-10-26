華爾街日報曝台灣軍隊問題：役男士氣低迷、難和中國抗衡
《華爾街日報》（WSJ）25日報導，認為台灣軍隊目前與中國應戰的能力仍不足，並以「台灣軍隊可與中國一戰嗎？只有少部分的人這麼認為」為題解釋，台灣軍隊當前最急迫面對的問題在於台灣服役人數、後備部隊準備不足，且役男士氣低落，難與中國抗衡。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-10-26 10:19:29
報導提到，多名台美戰略人員、軍人與政府官員認為，國軍內部問題叢生，其中多來自台海區域穩定和多年來的經濟繁榮，但這些情況正削弱了台灣阻止中國採取軍事行動的能力，即使每年有8萬人入伍、擁有著220萬名後備軍人，當今最緊迫的關鍵問題在於，軍隊的戰力準備不足、役男士氣普遍低迷。
報導引述一名去年結束四個月役期的26歲男性，他的基礎訓練主要內容為掃落葉、移動備用輪胎和除草等打雜事項，除射擊訓練外其餘課程「毫無用處」。他駁斥自己是「草莓兵」的說法，表示自己有心服役但對於國軍對於共軍來犯是否有能力抵抗抱持懷疑，此外部分役男為逃避入伍，短時間內想利用增肥或過瘦達到免役體位，也反映了役男對服役的心態。
2019年訪台評估國軍防禦能力的美國退伍陸戰隊上校紐夏（Grant Newsham）指出，台灣軍灣擁有訓練有素的核心部隊，也有準備好上戰場的軍官，其他軍事專家也認為台灣的飛行官有著優良素質，無奈國軍經費嚴重不足、後備教召制多流於形式，他建議提高軍人薪資待遇，和美國與其盟邦共同訓練可提升效率。
此外，報導也提到目前台灣政府也正視這些不足，並著手進行解決，例如近年來軍事預算的成長就是解套方案之一，且台灣仍有部分優勢存在，包含海岸線地形能有效阻止共軍大規模登陸。不過，報導中仍強調台灣整體軍力受限軍中長年繁冗的文書作業要求與管理問題，年輕役男也因國軍不斷爆發弊端而導致從軍意願低落，不少後備軍人更抱持著「過水」心態，建議可以虛擬實境的科技方式進行訓練。